Couvre-feu : aucune tolérance pour les vacanciers arrivant après 18h

Les vacances d'hiver ont commencé, mais attention au couvre-feu : il n'y aura aucune tolérance, a rappelé le gouvernement.

Invitée sur Europe1, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, s'est montrée très ferme. Tous les Français qui partent en vacances en voiture devront arriver sur leur lieu de séjour avant 18 heures. De la même manière, ceux qui rentrent chez eux ne pourront plus être sur les routes après l'entrée en vigueur du couvre-feu (qui s'étend de 18 heures à 6 heures).

«Il faudra s'organiser un peu différemment et prendre ses précautions, notamment si on a de la route à faire», a déclaré Camille Chaize. Même règle en cas d'embouteillages : «Une fois de plus, il n'y aura pas de tolérance particulière. Il faudra s'informer sur les prévisions de circulation avant de commencer son trajet pour être sûr d'arriver à 18 heures.»

Attention, les transports en commun ne sont pas concernés par cette tolérance zéro. Les billets de train ou d'avion peuvent servir de justificatif.

Déplacements limités

Les vacances ont débuté ce 6 février en zone A (Bordeaux, Lyon, ou encore Dijon) et durent deux semaines. Mais les départs devraient être beaucoup moins nombreux cette année que d'habitude. Les voyages ne pourront se faire qu'entre régions, et dans la limite du couvre-feu.

Les déplacements entre métropole et les Outre-mer sont interdits sauf motif impérieux, tout comme les déplacements hors de l'espace européen.

S'il est encore possible de se déplacer en Europe, il faudra cependant présenter un test PCR négatif au Covid-19 à son retour en France. Sans compter que de nombreux pays européens imposent une quarantaine ou un auto-isolement aux touristes français, comme l'Allemagne, l'Irlande ou encore les Pays-Bas.

