Insécurité en fonction de ses origines : Mila répond à Assa Traoré

Alors qu’Assa Traoré a profité d’une interview pour affirmer que «les hommes noirs et arabes ne sont pas en sécurité» en France, la lycéenne Mila lui a répondu sur les réseaux sociaux.

«Les jeunes filles blanches non plus», a réagi l’adolescente, rajoutant, entre parenthèse, «(je sais de quoi je parle)». Depuis un an et des propos sur l’islam, Mila est en effet la cible de très nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux (plus 50.000 depuis le 18 janvier recensées par Le Point).

Les jeunes filles blanches non plus (je sais de quoi je parle) https://t.co/kngGYt5Ym1 — Mila (@magicalorrs) February 6, 2021

Elle a ainsi répondu à la sœur d'Adama Traoré, mort lors d’une interpellation en 2016, qui a donné un entretien à Jeune Afrique dans lequel elle accuse la police d'être «extrêmement raciste». Les forces de l’ordre ciblent, selon elle, principalement les personnes «issues de l’immigration ou des communautés».

Suite à la réaction de la jeune Mila, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’embraser de nouveau, entre ceux estimant que son message est une réponse juste aux propos d’Assa Traoré et d’autres dénonçant une nouvelle provocation de la lycéenne. Des nouvelles menaces lui ont également été adressées.

Depuis «l’affaire Mila» survenue en janvier 2020, chacune de ses prises de paroles est synonyme de nouvelle polémique. Un homme a été condamné l’automne dernier à trois ans de prison (dont dix-huit mois avec sursis) pour menaces de mort à son encontre. Cet été, un Algérien vivant en France l’avait reconnue alors qu’elle était en séjour linguistique à Malte et l’avait menacée de viol et de mort. Il avait reçu une peine de prison avec sursis. D’autres enquêtes ont également été ouvertes et au moins deux personnes sont mises en examen. L’adolescente a dû quitter son lycée et doit vivre «bunkerisée», avait regretté son avocat en novembre dernier.

A voir aussi