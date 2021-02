Une ZAD installée dans le Triangle de Gonesse par des militants écologistes

Un futur Notre-Dame-des-Landes à moins de 30 km de Paris ? Des militants écologistes ont déclaré une «Zone à défendre» ce dimanche 7 février dans le Triangle de Gonesse (Val-d'Oise). Ils entendent protéger cette terre agricole, notamment face à la construction d'une gare du Grand Paris Express.

Le gouvernement a déjà reculé en novembre 2019 en annulant Europacity, le méga complexe de loisirs qui devait sortir de terre au sein sur une centaine d'hectares du Triangle de Gonesse. Mais depuis, l'incertitude demeure sur d'éventuels projets qui pourraient lui succéder. Parmi eux, figurent la construction d'une gare de la future ligne 17 du Grand Paris Express.

Alors plusieurs dizaines de militants se sont installés sur les lieux depuis ce dimanche 7 février, selon France Bleu Paris. Le Collectif pour le Triangle de Gonesse a notamment publié un communiqué, afin de défendre ces «terres parmi les plus fertiles d'Europe» [...] «contre toute tentative d'artificialisation et de destruction».

Occupation de la Zad du Triangle de #Gonesse



Le CPTG appelle à soutenir l'action citoyenne lancée ce matin pour dissuader la Sté du Gd Paris de construire une gare sans habitant à moins de 1,7km, bétonisation de terres fertiles à 15km de Paris.https://t.co/BDpD7igZiO pic.twitter.com/cUJ4bBHZfD — Collectif Pour le Triangle de Gonesse (@CPTGonesse) February 7, 2021

Sur place, des structures légères semblent être montées, à l'image de celles qui sont restées en place à Notre-Dame-des-Landes jusqu'au démantèlement de la ZAD par les forces de l'ordre en mai 2018.

Une pétition, le «Serment du Triangle» a été signée par près de 90.000 personnes, notamment pour promouvoir la mise en place agricole du projet Carma. Celui-ci vise à créer des «fermes de maraîchage, d'horticulture et de céréaliculture, des vergers, de l'élevage, des jardins familiaux et associatifs, des conserveries et des brasseries». Le but : «approvisionner les cantines scolaires et les marchés locaux en produits frais et de saison», tout en proposant de nombreux emplois.

Une manifestation d'opposants a déjà eu lieu au Triangle de Gonesse dimanche 17 janvier dernier. Plusieurs élus y ont assité, dont Julien Bayou (secrétaire nationale d'EELV et candidat aux régionales en Ile-de-France), Yannick Jadot (eurodéputé EELV), Aurélien Taché (député du Val-d'Oise) ou encore Clémentine Autain (candidate LFI aux régionales).

A voir aussi