Coronavirus : le syndicat des médecins scolaires demande la fermeture des établissements pendant 4 semaines

Le syndicat des médecins scolaires et universitaires (SNMSU-Unsa éducation) interpelle le gouvernement sur la nécessité de fermer les établissements durant quatre semaines.

Dans un communiqué, le syndicat des professionnels de santé alerte ce lundi sur la progression du virus «de plus en plus forte» au sein des écoles. Il plaide pour la fermeture des établissements durant l'ensemble des vacances de février (sur la période cumulée des zones A, B et C). Cette méthode permettrait «de tenter d'éviter une fermeture qui risque d'être beaucoup plus longue dans le cadre d'un confinement, ce qui va à l'encontre de l'intérêt des élèves».

FERMER DEUX SEMAINES NE SUFFIRA PAS

Pour les médecins, «les élèves sont des maillons actifs de la chaîne de transmission, surtout depuis l'apparition de nouveaux variants». Se limiter à deux semaines de vacances d'hiver ne permettra pas selon eux de «diminuer l'incidence de la pandémie en milieu scolaire» alors que les déplacements entre les régions sont autorisés.

Selon le dernier point de situation fourni par le ministère de l'Education nationale le 5 février, 12.520 enfants et 1.808 personnels ont été contaminés la semaine passée.

