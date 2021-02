Des squatteurs empêchent un retraité de 88 ans de rentrer chez lui

Il comptait vendre sa maison pour rejoindre sa femme dans un Ehpad, mais en a été chassé par des squatteurs. Roland, un retraité de 88 ans, vit une situation dramatique à Toulouse.

Alors qu’il s’est provisoirement installé dans un appartement d’un département voisin pour se rapprocher de l’établissement où se trouve sa femme, l’octogénaire avait l’intention de vendre son pavillon toulousain sous peu afin d’utiliser la somme pour la rejoindre définitivement et «finir (ses) jours» auprès d’elle, rapporte RTL.

Tout semblait donc organisé afin de profiter de leurs dernières années réunis à nouveau, avant que des squatteurs ne profitent de son absence pour s’introduire dans la maison (où il revenait chaque semaine pour l’entretien) et l’occuper illégalement.

Les quatre jeunes individus ont «coupé le portail», changé les serrures et font désormais «comme chez eux», se désole le retraité, décrit comme fatigué et diabétique. «Ils ont pris ma maison, celle où j’ai grandi et fondé ma famille», explique-t-il à France 3.

Pour ajouter au malheur de l’octogénaire face à ceux qu’il estime être des «voyous», le gouvernement a décidé de repousser la fin de la trêve hivernale pour cause d’épidémie de coronavirus. Les squatteurs ne pourront donc pas être expulsés avant le 1er juin, au plus tôt.

