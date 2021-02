Gironde : Starsky et Hutch arrêtés pour refus d'obtempérer

Samedi soir, les gendarmes de Mérignac, en Gironde, ont arrêté deux automobilistes pour refus d'obtempérer. Les deux hommes se prénommaient... Starsky et Hutch.

Pourtant, il ne s'agissait pas des célèbres policiers du petit écran interprétés par Paul Michael Glaser et David Soul, mais de deux frères d'une trentaine d'années habitant la ville, rapporte Sud-Ouest.

Au volant d'une Renault Scénic, et non de la fameuse Ford Gran Torino, ils ont refusé de s'arrêter à un barrage routier, accélérant à la vue des gendarmes. Si ces derniers les ont dans un premier temps laissé filer, ils ne les ont pas loupé lorsqu'ils sont revenus sur leurs pas une heure plus tard.

Les militaires ont en effet déployé sur la route leur barre «stop stick», permettant de crever les pneus des véhicules récalcitrants. Immobilisés quelques mètres plus loin, Starsky et Hutch ont été arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Castres-Gironde.

Après l'arrestation, les gendarmes ont pu constater que Starsky, qui était au volant lors des faits, était en état d’ivresse. La prochaine fois, les deux compères devraient demander à Huggy les «bons tuyaux» pour éviter les contrôles...

