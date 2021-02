«4.000 euros c'est la classe moyenne» : François Bayrou réagit à la polémique

«4.000 euros par mois, pour moi, c’est classe moyenne». Cette phrase prononcée dimanche par François Bayrou avait entraîné une pluie de critiques à son encontre sur les réseaux sociaux. Le président du MoDem a réagi ce lundi sur Facebook.

«Un couple d'infirmiers à l'hôpital, ensemble, ils gagnent entre 4500 et 5000 euros, a expliqué François Bayrou dans une vidéo d’environ 3 minutes 30 secondes. La retraite moyenne d'un enseignant est de 2600 euros par mois et un couple d'enseignants à la retraite, ils gagnent donc un peu plus de 5000 euros par mois : est-ce qu'on peut prétendre que ces infirmiers, ces enseignants, sont riches ?»

L’éphémère ministre de la Justice d’Emmanuel Macron a également tenu a éclaircir sa définition du mot «riche». «Je ne vais pas prétendre qu'ils sont riches, parce que derrière le mot riche, il y a une accusation de privilèges qu'on connaît bien dans notre pays, il s'agit de stigmatiser, de cibler», a-t-il précisé.

Dimanche dernier, sur RTL, François Bayrou, haut-commissaire au Plan nommé par le président français, avait estimé que les personnes touchant un salaire de 4.000 € par mois faisaient partie des «classes moyennes».

Aussitôt, les réseaux sociaux s’étaient emparés des propos, la plupart des internautes s’offusquant que François Bayrou considère qu’avec un tel salaire on ne fasse pas partie des gens riches. Beaucoup l’ont jugé «complètement déconnecté» de la réalité.

