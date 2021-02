Corse : recherché dans une affaire d’assassinat, il tire sur la police et se fait tuer lors de son arrestation

Il a été touché par un «tir de riposte». François-Xavier Salini-Ricci, âgé de 39 ans et recherché dans une enquête sur un assassinat commis à Ajaccio en juin dernier, est mort ce mardi lors de son arrestation par la police.

«La police judiciaire et la BRI se sont présentées au domicile de cette personne, BRI en tête, en colonne derrière le bouclier pare-balles. Ils sont entrés dans le domicile et immédiatement, la personne a fait feu», a décrit la procureure de la République, à l’AFP. «La déflagration a projeté le bouclier au sol et il y a eu, du coup, un tir de riposte de la BRI (...) qui a grièvement blessé au flanc la personne. Elle est décédée dans le quart d'heure qui a suivi».

Deux policiers ont été blessés par l’effet de souffle de l’arme à feu de gros calibre utilisée contre eux et qui leur a projeté le bouclier dessus.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès mais également pour celles de la tentative d’homicide contre les forces de l’ordre.

François-Xavier Salini-Ricci avait été blessé le 7 juin 2020 par un tireur qui avait ouvert le feu sur la terrasse d’une brasserie d’Ajaccio, assassinant par la même occasion un autre homme, inconnu des services de police. Une source proche du dossier indique qu’il était la véritable cible de tueur. Il était également soupçonné d’être impliqué dans une riposte ayant entraîné la mort d’Alexandre Giacopelli.

Celui-ci, comme François-Xavier Salini-Ricci, avait été condamné en 2017 dans une affaire de racket.

A voir aussi