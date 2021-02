Grand froid : 27 départements en vigilance orange «neige-verglas» et crues

Météo France a placé, ce mardi 9 février, 27 départements en vigilance orange. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte «grand froid» et les départements de la Bretagne à l'Ile-de-France en passant par la Normandie sont en vigilance «neige-verglas».

Météo France évoque «un épisode neigeux remarquable, nécessitant une vigilance particulière, du fait des hauteurs de neige attendues».

Pour cette raison, «aucun car scolaire ne circulera ce mardi sur la Bretagne», a indiqué la Région Bretagne à l'AFP. «Il a déjà été décidé, en concertation avec les opérateurs, d'annuler l'ensemble des dessertes. Si les trajets allers pouvaient être assurés, les trajets retours étaient trop risqués», a ajouté la Région.

5 à 10 centimètres de neige sont attendus sur certaines parties de la Bretagne, avec localement parfois 15 cm, en faisant un des épisodes «les plus marquants de ce début de XXIe siècle, notamment en termes d'étendues touchées par la neige en Bretagne», a commenté Météo-France sur Twitter, rappelant le précédent «épisode mémorable» de fin février 1986. Pour les autres départements en vigilance orange, 5 cm de neige environ sont attendus. En Ile-de-France, 2 à 7 cm de neige sont avec 8 à 10 cm localement sur le sud de la région.

Dans le détail, 21 départements sont en alerte «neige-verglas», selon Météo France : le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe,Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Deux départements sont en alerte «grand froid» : le Nord et le Pas-de-Calais. «Les températures sur le Nord et le Pas-de-Calais sont actuellement de l’ordre de -7 à -5 degrés dans l'intérieur et -4 à -2 degrés sur le littoral. En ressenti on est proche de -14 à -12 degrés sur ces deux départements», écrit Météo France. Il va également faire froid en Normandie ou en région parisienne, avec des températures ressenties entre -10 et -15°C mercredi et jeudi. La mairie de Paris a d'ailleurs appelé lundi le gouvernement à déclencher le plan «grand froid» qui permet notamment l'hébergement des sans-abri.

L'alerte orange pour crue vient d'être levée pour la Charente, annonce Météo France. Elles est toujours active pour la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Seine-et-Marne et la Somme.

A voir aussi