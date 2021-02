A Nice, un restaurateur fait le buzz avec des vidéos tournées dans sa cuisine

Sur Facebook, José Orsini se met en scène chaque semaine pour garder le lien avec ses clients et attirer l’attention du gouvernement sur le blues de sa profession.

Une jupe en aluminium, un grand cœur rouge autour de la tête et un arc de cupidon. C’est dans cette tenue que le patron du Bistrot du Port, à Nice, a tourné sa nouvelle vidéo, dans la cuisine de son établissement. Comme à son habitude, le chef a choisi l’humour pour présenter à ses clients son menu de Saint Valentin. Au fil des semaines, certaines de ses vidéos ont rencontré un incroyable succès. Comme celle dans laquelle il se fait enterrer vivant au milieu de sa cuisine pour expliquer que sa profession n’est pas encore morte.

«C’est le moyen que j’ai trouvé pour garder le contact avec mes habitués», explique-t-il. Pour continuer à travailler, celui qui dirige le Bistrot du Port depuis deux décennies a dû s’adapter. Avec ses cinq salariés en chômage partiel, il officie seul aux fourneaux et assure les services de midi et du soir, les jeudis, vendredis et samedis. «Je prends les commandes, je prépare les menus, je mets les plats en barquettes et j’assure les ventes à emporter moi-même, explique le professionnel. Je livre également. Avec chaque menu, je glisse une note explicative pour que les clients puissent réchauffer eux-mêmes leurs plats, si besoin». Un travail harassant, de son propre aveu.

«Le contact humain me manque depuis la crise»

Avec cette activité réduite et les aides versées par l’État (10.000 euros mensuels, ndlr), le patron du Bistrot du Port parvient à payer son loyer, rembourser son crédit et même se verser un salaire... Mais il refuse de se plaindre, malgré le manque à gagner qui se chiffre en dizaines de milliers d’euros chaque mois. «Ces aides sont les bienvenues pour nous, insiste-t-il. De toute façon, je ne fais pas ce métier pour m’enrichir. Le contact humain me manque énormément depuis la crise.»

«Besoin d'avoir une échéance de réouverture»

Dans chacun de ses courts métrages, José Orsini glisse glisse un message aux pouvoirs publics. «Je n’en veux pas à Jean Castex ni au gouvernement, précise-t-il. L’épidémie de Covid-19 est quelque chose de difficile à gérer. Je n’aurais sûrement pas fait mieux à sa place. Mais en revanche, j'essaie d’attirer son attention sur la situation de nos entreprises de façon courtoise mais gentiment moqueuse. Notre profession a pris un sacré coup. Maintenant, nous avons besoin d’avoir une échéance de réouverture ou, faute de mieux, d’un petit mot gentil. Ce n’est pas parce qu’on touche 10.000 euros par mois qu’il faut qu’on s’écrase».