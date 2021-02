Coronavirus : la Métropole Nice-Côte d’Azur annonce de nouvelles mesures

Le maire de Nice Christian Estrosi a réuni son Conseil scientifique local en décidant un nouveau plan d’action pour tenter d'enrayer l'épidémie qui continue de progresser de manière inquiétante.

« Avec un taux d’incidence de 452 cas pour 100 000 habitants, la situation sanitaire est extrêmement préoccupante dans les Alpes-Maritimes et plus particulièrement sur le territoire de notre collectivité », a souligné le président de la Métropole Nice-Côte d’Azur. Je ne peux me résoudre à attendre que la situation soit à un stade tellement avancé, que les hôpitaux ne seraient plus en capacité d’accueillir en réanimation ou en soins intensifs un patient qui en aurait besoin". Ce mercredi matin, au terme d’une réunion qu’il a présidée et qui réunissait le professeur Charles Hugo Marquette, pneumologue, Dr Véronique Mondain infectiologue au CHU de Nice, son adjoint à la santé Richard Chemla ou encore le délégué départemental de l’ARS Romain Alexandre, Christian Estrosi a dévoilé de nouvelles mesures pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid et plus particulièrement celle des variants (anglais et sud-africain), bien présents dans plusieurs quartiers populaires notamment à l'Ariane, à Bon Voyage et aux Moulins, où la ville effectuera une communication simple sur le rappel des gestes barrières.

Des analyses dans les wc des avions

La mesure la plus spectaculaire concerne le trafic aérien. Christian Estrosi souhaite en effet que des séquençages (similaires à ceux qui sont pratiqués dans le réseau des eaux usées de sa ville) soient effectués dans les rejets des toilettes des avions arrivant à l’Aéroport International de Nice. « Cette méthode permettrait d’identifier les menaces avec 36 heures d’avance sur les tests de dépistage et d’agir en conséquence », justifie-t-il. Les services de la Métropole Nice Côte d’Azur et de l’aéroport vont travailler dès aujourd’hui à l’élaboration d’un protocole. Dans un premier temps, seuls les vols longs courriers pourraient être concernés.

Un comptage plus strict dans les magasins

En outre, Christian Estrosi demande « une nouvelle fois » aux magasins qui sont ouverts, aux grandes surfaces alimentaires de limiter les concentrations de personnes. « Je leur demande de mettre en place des systèmes de comptage par personne et non par famille et d’être très stricts sur le respect des gestes barrières. A défaut nous serons contraints d’envisager des mesures plus réglementaires pour les faire respecter. », prévient-il.