Loi climat : pourquoi les associations ne sont pas satisfaites

Issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat (CCC) voulue par Emmanuel Macron, le projet de loi «climat et résilience» a été examiné ce mercredi 10 février en Conseil des ministres. Un texte qui contient de nombreuses mesures, mais qui est loin d'être à la hauteur des enjeux déplorent les associations.

Le texte comprend au total 65 articles devant tous répondre à un même objectif : réduire, en France, les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit notamment d'interdire aux propriétaires de mettre en location des logements décrits comme des «passoires thermiques» à partir de 2028 - une disposition qui concernerait au moins 5 millions de logements - ou de ne plus autoriser la construction de centres commerciaux de plus de 10.000 mètres carrés.

Egalement dans le viseur du gouvernement, les véhicules les plus polluants qui seront interdits à la circulation à partir de 2030, ou encore certains vols intérieurs qui seront supprimés s'il existe une alternative en train d'une durée de moins de deux heures et demie.

Autres dispositions, le projet de loi prévoit aussi d'encadrer les éventuelles constructions ou extensions d'aéroports, d'interdire la publicité pour les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon...) ou de créer un délit d'écocide, c'est-à-dire que toute personne reconnue coupable d'avoir volontairement pollué l'eau ou l'air, serait passible d'une amende qui pourrait atteindre 4,5 millions d'euros celle-ci pouvant être assortie d'une peine de prison de dix ans maximum.

Bref, autant de mesures qui se veulent volontaristes et censées graver dans le marbre la fibre écologiste d'Emmanuel Macron, mais qui aux yeux de nombreuses organisations environnementales sont encore trop en-deçà des enjeux, l'urgence étant désespérément grande, indiquent-elles.

Un gros «manque d'ambition»

Dans une tribune mise en ligne lundi sur le site de l'UFC-Que choisir, 110 organisations au total, d'ATD Quart Monde au WWF France, en passant par Greenpeace ou la Fondation Abbé Pierre, toutes dénoncent ainsi le «manque d’ambition» du projet de loi «climat et résilience», en «constatant» que «le compte n'y est pas».

Alors que, selon le gouvernement, ce projet de loi reflète pourtant près de la moitié des 149 propositions de la CCC, les défenseurs du climat dénoncent, eux, depuis plusieurs mois un détricottage de ces propositions.

D'après l'association «Les 150», qui regroupe la majorité des participants à la convention, quatre de leurs mesures ont ainsi été entièrement appliquées, lorsque quatre restent partiellement appliquées, 18 débattues, 12 en danger, 10 rejetées et 99 toujours pas étudiées.

De son côté, le gouvernement rappelle pourtant que 46 des 149 propositions de la convention citoyenne (soit 30 %) ont été adoptées, les autres devant quant à elle, assure-t-il, être mises en œuvre par l’intermédiaire du plan de relance, de la loi de finances et d’autres textes législatifs, voire même lors de négociations internationales ou encore dans un autre projet de loi distinct présenté en janvier qui vise à inscrire la protection de l’environnement dans la Constitution.

La catastrophe qui vient

A la fin du mois dernier, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui justement avait supervisé les travaux de la CCC, avait néanmoins lui-même rappelé dans un avis critique que pour atteindre l’objectif de réduction de 40 % des émissions en 2030, il faudrait «tripler le rythme annuel de réduction».

«C’est un bouleversement profond qui est visé dès maintenant, et non un ajustement à la marge», prévenait-il encore. Le CESE a été rejoint en cela, la semaine dernière, par les projections apocalyptiques de Météo-France. Selon l'institut national de météorologie, si la lutte contre le réchauffement climatique ne s'accélère pas, les Français pourraient en effet vivre dans des conditions de plus en plus extrêmes. D'ici à la fin du siècle, la hausse de la température moyenne serait alors proche de 4 degrés, et pourrait même atteindre 6°C dans certaines zones.

Concrètement, des zones densément urbanisées, telles que Toulouse (Haute-Garonne) pourraient connaître un climat similaire à celui que connaît aujourd'hui des pays comme le Maroc. Plus au nord, les crues se multiplieraient dans l'Hexagone, et, celles de ces derniers jours pourraient avoir d'ailleurs résonné comme un sinistre avertissement.

Pour ses défenseurs, le projet de loi «climat et résilience» se veut quoi qu'il en soit commme un véritable tournant, en incluant des contraintes écologiques fortes, ce qui est loin d'être évident au regard du contexte sanitaire et économique actuels. Un argument rejeté toutefois par Mélanie Cosnier, présidente de l'association Les 150, qui a estimé au contraire que «la crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre n'est rien comparé à la crise climatique qui nous attend».

A voir aussi