Peut-on garder ses petits-enfants en toute sécurité si on est vacciné ?

A ce jour, plus de 1,8 millions de personnes ont été vaccinées en France, majoritairement des Français âgés de plus de 75 ans, ces derniers étant prioritaires. Alors que les vacances scolaires ont déjà commencé dans la zone A, et qu’elles démarrent ces prochains jours dans les zones B et C, une question se pose : les grands-parents qui ont reçu le vaccin peuvent-ils garder leurs petits-enfants en toute sécurité ?

Que l'on ait reçu une ou même deux doses, il faut continuer à respecter «tous les gestes barrières (lavage des mains régulier, port du masque, distanciation physique…)», rappelle la Haute Autorité de Santé (HAS) auprès de CNEWS.

Les trois vaccins actuellement en circulation empêchent de faire des formes graves de la maladie. Le vaccin britannique AstraZeneca est efficace à 70% en moyenne - un taux similaire à celui du vaccin contre la grippe - contre 95 % pour Pfizer-BioNTech, 94,1 % pour Moderna.

Toutefois, pour l’heure, «on a pas assez de données permettant d’affirmer que les vaccins limitent la contagiosité», ajoute la HAS. C’est pourquoi les aînés ne doivent pas baisser la garde s'ils reçoivent leurs petits-enfants, «il y a toujours un risque».

Sans compter que «des incertitudes subitistes quant à l’immunité induite par la vaccination» face aux nouveaux variants du SARS-CoV-2, plus contagieux.

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont assuré que leur vaccin reste efficace contre les principales mutations du variant anglais et de la nouvelle souche sud-africaine.

En revanche, selon une étude réalisée par l'université du Witwatersrand, à Johannesburg, le sérum élaboré par AstraZeneca, semble moins efficace face au variant sud-africain.

