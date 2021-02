Des travaux pour éviter la saturation de la station République à l'étude

Déjà très fréquentée, la station République risque la saturation dans un futur plus ou moins proche. Pour y remédier, une étude devrait prochainement être lancée.

Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports dans la région, a étudié la question ce jeudi 11 février. Et a décidé d'intégrer ce sujet aux négociations en cours avec la RATP.

Une enveloppe de 9 millions d'euros devrait être débloquée pour financer ce diagnostic sur les possibilités dans le sous-sol de République. Une demande portée de longue date par Jacques Baudrier, adjoint communiste à la mairie de Paris et l'un des administrateurs d'IDFM :

Nous venons (enfin, après des années de mobilisation) de gagner le financement de 9 millions d'euros de crédits d'études pour la desaturation de la station République



Si @vpecresse nous avait écouté nous n'aurions pas 5 ans de retard — Jacques Baudrier (@jacquesbaudrier) February 11, 2021

«Il faut faire des travaux pour accueillir les voyageurs supplémentaires», souligne-t-on chez IDFM. Mais à ce stade, leur nature n'est pas arrêtée. Gain de place sur les quais, changement de sens de circulation ou percement de nouveaux tunnels... Les solutions retenues dépendront des financements actés.

En cause : l'augmentation attendue du nombre des usagers empruntant les nombreux couloirs de la station et ses 5 lignes de métro (3, 5, 8, 9 et 11). Mais aussi en raison du futur prolongement de la ligne 11, vers Rosny-sous-Bois (93), qui devrait entrer en service en 2023.

Environ 10.000 voyageurs devaient emprunter le nouveau tronçon de 6 km pour autant de stations en heure de pointe, d'après les préventions initiales. Ce qui pourrait, in fine, ralentir la circulation des métros, contraints de freiner à l'approche de quais potentiellement bondés.

En 2019, ce sont un peu plus de 16 millions de personnes qui ont transité par «Répu» selon la RATP. Ce qui en fait la 7e station la plus fréquentée du réseau. Par ailleurs, les travaux envisagés serviront aussi à la rénover, après des infiltrations d'eaux causées par les travaux réalisés en surface sur la place de la République.

