Dominique Boutonnat : une information judiciaire ouverte contre le président du Centre national du cinéma

A l'issue de sa garde à vue, Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma (CNC), a été déféré ce jeudi au parquet de Nanterre, et présenté à un juge d'instruction. Il est accusé d'agression sexuelle et de tentative de viol par son filleul.

C'est en effet le jeune homme de 22 ans qui a déposé plainte le 7 octobre dernier, pour des faits datant d'août 2020 lors de vacances en Grèce, a précisé le parquet, ajoutant que ce filleul n'a pas de lien familial avec Dominique Boutonnat. Une information judiciaire a été ouverte.

«Je regrette cette décision alors même qu'aucune confrontation n'a été réalisée», a déclaré Me Emmanuel Marsigny, l'avocat de Dominique Boutonnat. Il avait indiqué mercredi que son client «contest(ait) avoir commis quelque infraction que ce soit».

De son côté, Caroline Toby, l'avocate du plaignant, a rappelé que Dominique Boutonnat, «était une figure paternelle» et que «son rôle (de parrain) est de protéger».

Sa nomination au CNC avait fait polémique

Dominique Boutonnat a été nommé président du Centre national du cinéma et de l’image animée le 24 juillet 2019, après une longue carrière dans le financement de la création cinématographique et audiovisuelle. D'après l’institution, l’homme de 51 ans a contribué, entre 2007 et 2019, au financement d'environ 250 œuvres telles que «Cleveland contre Wall Street» (2010), «Polisse» et «Intouchables» (2011), «La Belle Saison» (2015) ou encore «Le Chant du Loup» (2019).

Sa nomination était mal passée : le milieu du cinéma s'était à l'époque inquiété de voir s'imposer une logique fondée sur la rentabilité, Dominique Boutonnat étant notamment l'auteur d'un rapport commandé par Bercy et le ministère de la Culture sur le financement du cinéma, et remis en mai 2019.

A voir aussi