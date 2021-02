La Métropole Nice-Côte d’Azur va investir massivement pour reconstruire ses vallées sinistrées

Cette année, la Métropole Nice Côte d'Azur va investir la somme de 336 millions d'euros pour la reconstruction des vallées de la Tinée, Vésubie et Roya, dévastées par la tempête Alex.

Le 2 octobre dernier, des pluies torrentielles s’abattaient sur le haut pays niçois, causant la mort de dix personnes, la disparition de huit autres et entrainant plus d’1,2 milliard d’euros de dégâts. Quatre mois plus tard, la Métropole Nice Côte d'Azur s'apprête à injecter des sommes colossales pour la reconstruction.

Hier, lors du débat d’orientations budgétaires, le président de la Collectivité Christian Estrosi a présenté un plan d’investissement de 336 millions d’euros pour 2021 (et de 2 milliards d’euros sur la période 2021-2026) afin de réparer les infrastructures ravagées par la catastrophe naturelle.

«Cinquante kilomètres de routes, des ponts, des ouvrages d’art et des digues ont été détruits ou très endommagés, a précisé l’élu. En matière de sécurisation et de confortement, des réparations sur plus de 100 sites ont été identifiées et sont traitées afin d’assurer la pérennité des routes et équipements afin d’améliorer la sécurité des usagers. S’agissant de l’eau potable, 15 équipements (réservoirs, stations et usines) et 25 kilomètres de réseaux sont totalement réduits à néant. Six points de production sont dégradés. Six stations d’épurations et dix kilomètres de réseaux d’assainissement ont été entièrement détruits.»

L'aide de l'Etat se fait attendre

Face à l’ampleur des dégâts, la Métropole NCA qui a déja déboursé des sommes très importantes depuis la catastrophe attend désormais de l’État qu’il assume ses engagements. «Nous avons engagé près de 100 millions d’euros et nous n’avons bénéficié que d’une première avance de l’État de 12,6 millions d’euros, a précisé l’élu. Nous ne pourrons pas durablement financer ces chantiers sur notre seul budget. Nous avons déposé notre demande de subvention au titre de la Dotation de Solidarité Nationale sollicitant une aide de 60% du montant des reconstructions, soit de l’ordre de 450 millions d’euros. Je serai particulièrement vigilant pour que cette solidarité nationale se concrétise.»

Les agriculteurs soutenus par la collectivité

En outre, le Conseil Métropolitain a voté la création d’un fonds de soutien de 407.000 euros destiné aux agriculteurs qui ont eu des bâtiments détruits ou du matériel emporté par les crues. Il a également décidé d’exonérer les 7.300 habitants des communes sinistrées du haut-pays de leurs factures d’eau potable et d’assainissement. Cela représente un effort supplémentaire de 493.000 euros.

A voir aussi