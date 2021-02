Station de ski : un chalet pour 1 euro par mois proposé à La Clusaz

Pour tous les Français qui désirent changer d'air. La Clusaz et Airbnb ont récemment lancé une campagne de communication pour attirer de nouvelles familles à la montagne.

Et pour motiver celles-ci, ils ont eu l'idée de proposer la location d'un chalet tout équipé pour un mois, au tarif d'un euro seulement. Le but est de promouvoir la vie dans la région, et inspirer la venue de nouveaux habitants tout au long de l'année. Toutes les familles ou couples français peuvent participer à l'événement.

L'idée est tout simplement d'aller sur le site d'Airbnb et de faire une demande de réservation pour des dates comprises entre le 10 avril et le 10 mai. Dans un communiqué, l'entreprise américaine précise qu'un échange «sur le projet de vie des candidats» aura lieu par la suite, pour s'assurer que les participants envisagent réellement un déménagement dans la région.

Le contexte de cette opération n'est pas anodin. En effet, comme le rappelle l'Essor Savoyard, la population de La Clusaz ne cesse de décroître au fil des années. Mais le village montagnard compte profiter d'une autre tendance : le désamour croissant pour les villes. Une étude réalisée par Liberkeys en janvier 2021 montrait que 88% des Français qui souhaitent déménager veulent quitter les grandes agglomérations. Et les montagnes veulent tirer leur épingle du jeu.

À voir aussi