Coronavirus : sur la Côte d’Azur, les «extras» lancent un nouvel appel à l'aide

Employés en CDD ou en intérim, les «extras» de l'hôtellerie et de la restauration qui ne peuvent bénéficier des aides et du chômage partiel assurent être les grands oubliés du gouvernement.

Ils travaillaient comme voituriers, serveurs ou femmes de chambre, chez les traiteurs ou encore lors des mariages et autres réceptions. Sur la Côte d’Azur, les «extras» rongent leur frein. Privés d’activité en raison des restrictions liées à l’épidémie de Covid, ces intermittents de l'hôtellerie et de la restauration se retrouvent dos au mur et en grande difficultés financières.

«Depuis un an, il n’y a eu que des annulations et des confinements, raconte Fabien Paulin, un Azuréen de 39 ans. Je n’ai pu travailler que quelques semaines cet été», confie- t-il désabusé. Certains de ses collègues sont au RSA, ou plus grave encore, sans aucun revenu. C’est le cas de Maxime, serveur dans un restaurant du centre-ville de Nice fermé depuis six mois.

Il y a urgence»

«Je n’ai plus un sou, je ne suis plus en mesure de payer mon loyer ni de me nourrir correctement, avoue-t-il. Je suis retourné vivre chez mes parents, à 34 ans, ça fait mal de se retrouver dans cette situation. Le problème, c’est que nous n’avons aucune visibilité pour la suite».

Ce matin, ces employés en CDD ou en intérim, qui ne peuvent bénéficier des aides et du chômage partiel du fait de leur statut salarial ont exposé leurs chemises et nœuds de papillon devant l'Opéra Garnier à Paris. Une action destinée à attirer une nouvelle fois l'attention des pouvoirs publics.

«Une proposition de loi a été déposée par le député du Val-de-Marne Jean-François Mbaye (LREM), afin de nous aider, explique Nicolas Debordes, porte-parole national de l’Organisation du Personnel de la Restauration dans l’Évènementiel (OPRE). Mais pour l’heure, elle n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour. On ne se soucie pas de nous. C’est incompréhensible, car il y a urgence à nous sortir de cette situation».

