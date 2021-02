L’hôpital de Saint-Lô suspend la vaccination de son personnel à cause d'une série de malaises

Après une série de malaises survenus chez des membres du personnel récemment vaccinés, l'hôpital de Saint-Lô a suspendu sa campagne de vaccination jeudi.

«La raison de la suspension, c'est qu'on a vacciné une cinquantaine de personnes hier (mercredi) et qu'on a une proportion de personnes qui n'était pas bien aujourd'hui, qui avait des symptômes du type fièvre et nausée. Cela nous met en difficulté quand on a des équipes entières qui sont vaccinées le même jour et qu'on a 15% de l'équipe qui a des symptômes post-vaccin», a indiqué la chargé de communication de l'hôpital, Mélanie Cotigny. Au total, environ une dizaine de professionnels ont été touchés par des symptômes, dont l'ensemble du pôle kiné.

Cette campagne de vaccination a été menée avec le vaccin Astrazeneca. «On a eu plutôt moins d'effets secondaires sur les Pfizer - sur Moderna on a moins de recul - mais le labo Astrazeneca annonçait 12 à 15% d'effets secondaires sur cette vaccination. Donc on le savait mais on ne l'a pas anticipé de cette manière là», reconnaît l'hôpital de Saint-Lô.

En l'absence de données suffisantes sur son efficacité pour les plus âgés, le vaccin Astrazeneca est déconseillé aux personnes âgées de plus de 65 ans par la Haute autorité de Santé et d'autres pays, et est réservé aux plus jeunes et au personnel soignant.

A voir aussi