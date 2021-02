A Levallois, Patrick Balkany affiche son amour pour Isabelle Balkany

Il a voulu crier son amour à la ville et au monde. Ce dimanche 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, Patrick Balkany a tenu à témoigner de son amour pour son épouse Isabelle d'une manière pour le moins originale. L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a en effet fait diffuser un petit message personnel grâce aux panneaux d'affichage de la ville.

Sur une photo relayée par Isabelle Balkany, on peut ainsi lire la déclaration suivante : «A toi Isabelle, Joyeuse Saint-Valentin. Je t'aime, Patrick».





Merci, mon chéri, Patrick Balkany, de cette si jolie "déclaration" et merci au Levalloisien anonyme qui a fait en sorte que tu me la fasses électroniquement !!#Levallois #Saintvalentin2021 pic.twitter.com/zywawHNEVi — Isabelle Balkany (@ibalkany) February 14, 2021

Une déclaration des plus attendrissantes, à laquelle l'intéressée a répondu avec un brin de malice : «Merci, mon chéri, Patrick Balkany, de cette si jolie "déclaration" et merci au Levalloisien anonyme qui a fait en sorte que tu me la fasses électroniquement». Le tout étant accompagné de quatre émojis «coeurs».

L'histoire ne dit en effet pas comment l'ancien homme fort de Levallois s'y est pris pour pouvoir faire passer ce message. Reste qu'ayant été maire de la ville pendant dix-huit ans, de mars 2001 à mars 2020, il est raisonnable de penser qu'il a su précisément à qui s'adresser.

Isabelle Balkany s'en prend à un internaute

Bien entendu, l'initiative n'a pas été du goût de tout le monde, plusieurs internautes se demandant s'il était judicieux d'utiliser les équipements publics à des fins personnelles.

Réponse "type".... Pauvre con ! Pour TOUS les Levalloisiens depuis des années ! L'une de mes idées qu'ils ont trouvée sympa ! pic.twitter.com/q1KDmPEftq — Isabelle Balkany (@ibalkany) February 14, 2021

Ce à quoi Isabelle Balkany a rappelé que la déclaration d'amour de son mari s'inscrit dans une pratique offerte aux Levalloisiens depuis des années, leur donnant justement la possibilité de déclarer leur flamme grâce aux panneaux de la ville.

Une mise au point faite comme on peut le lire dans un langage pour le moins fleuri, l'interlocuteur étant envoyé sur les roses. Des fleurs, après tout, plus qu'appropriées en cette Saint-Valentin.

