Coronavirus : la FCPE de Moselle soutient les parents qui n’enverront pas leurs enfants en classe

En Moselle, la progression des variants du coronavirus inquiète tant que certains parents envisagent de ne pas envoyer leurs enfants à l'école avant les vacances, qui commencent à la fin de la semaine. A ceux-là, la Fédération des conseils de parents d'élèves locale (FCPE) apporte non seulement son soutien mais fourni aussi un motif d'absence tout trouvé : «Mise en danger de notre enfant et de notre famille face à la situation sanitaire en Moselle liée au Covid-19».

L'organisation suggère que tous les parents concernés utilisent cette même justification afin «de faire cause commune». Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux dimanche 14 février, la FCPE Moselle dénonce un «manque de transparence» de la part du gouvernement, mais aussi un «protocole sanitaire qui a atteint ses limites».

Le département connaît actuellement une incidence du Covid-19 plus élevée que le reste du territoire, avec notamment une progression préoccupante du variant sud-africain. Au lendemain d'une visite du ministre de la Santé à Metz, le préfet a pourtant annoncé, samedi 13 février, que les écoles de Moselle resteraient ouvertes cette semaine. Un confinement local a également été exclu.

Face à «l'ampleur de la crise», la FCPE a organisé «en urgence une assemblée générale des parents» au cours de laquelle il a été conclu que «les conditions d'accueil et d'apprentissage ne sont plus satisfaisantes» pour les enfants. Les familles déplorent «un manque de cohérence, de lisibilité et d'échange d'informations sur la réelle situation des établissements». A tel point que les membres de la FCPE constatent «une défiance s'installant jour après jour, entraînant des tensions palpables entre parents et équipes de direction».

Au-delà de savoir si les écoles doivent fermer ou non, les auteurs du communiqué soulignent surtout l'importance de «permettre un enseignement de qualité afin que nos enfants poursuivent leur scolarité dans un climat apaisé, sécurisé et des conditions d'apprentissage efficientes».

Pour y parvenir, les membres de la FCPE de Moselle proposent aux parents de participer à une «opération carte-postale». Cela consiste à envoyer une carte adressée au Président de la République à l'Elysée pour demander davantage de moyens alloués à l'éducation.

Les revendications concernent le «recrutement massif» de personnel, la mise à disposition de «masques gratuits pour tous les enfants» et de «dispositifs de filtration de l'air», mais aussi «l'entière transparence des diagnostics sanitaires réguliers et à jour des établissements».

A voir aussi