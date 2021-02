DIRECT - Coronavirus : 4.376 nouveaux cas et 413 morts ces dernières 24 heures en France

Devant l’hypothèse probable d’une cohabitation durable avec le coronavirus, les espoirs reposent plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

22h19

La Colombie a reçu lundi un premier lot de 50.000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour sa campagne d'immunisation de masse contre le coronavirus qui doit débuter le 20 février. La cargaison est arrivée à Bogota par un vol en provenance de Belgique, a indiqué le président Ivan Duque depuis l'aéroport international d'El Dorado. Le programme de vaccination prévoit d'immuniser "un million de Colombiens" en un mois, a précisé le président. Les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnels de santé seront prioritaires. A terme, 36 millions de personnes, sur les 50 millions d'habitants que compte le pays, devraient être vaccinées au cours de l'année 2021, selon le plan gouvernemental.

20h31

4.376 nouveaux cas et 413 morts ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures, selon Santé Publique France.

17h40

L'OMS a donné ce lundi son homologation d'urgence au vaccin d'AstraZeneca.

16h29

Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu lundi les arrêtés du maire RN de Perpignan Louis Aliot, qui avait décidé la réouverture de quatre musées municipaux, à l'encontre des directives sanitaires du gouvernement.

S'appuyant sur le dĂ©cret gouvernemental du 29 octobre 2020 ordonnant la fermeture au plan national des musĂ©es et lieux culturels, le juge a suspendu l’exĂ©cution des arrĂŞtĂ©s pris le 8 fĂ©vrier par le maire de Perpignan qui ne peut "procĂ©der lui-mĂŞme" Ă une telle ouverture, a prĂ©cisĂ© dans un communiquĂ© le tribunal, saisi en rĂ©fĂ©rĂ© par le prĂ©fet des PyrĂ©nĂ©es-Orientales. Â

14H51

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti lundi vouloir mettre en oeuvre de manière «irréversible mais prudente» le déconfinement qui se profile maintenant que plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid.

14H14

Le département de la Moselle, durement touché par l'épidémie de Covid-19, va recevoir au total 30.000 doses de vaccins supplémentaires, dans le cadre d'une dotation exceptionnelle afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, a annoncé lundi la préfecture.

«Le département a réalisé ce week-end une opération exceptionnelle de vaccination de 2.000 personnes, venant s’ajouter aux plus de 35.000 personnes ayant déjà reçu au moins une injection», a indiqué la préfecture dans un communiqué conjoint avec l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est.

«La Moselle recevra également 28.000 autres doses supplémentaires dans les deux prochaines semaines, en plus des livraisons initialement prévues», a-t-elle ajouté.

14H01

Paris «ne souhaite pas que l'Allemagne ferme complètement la frontière» avec la France, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, alors que Berlin filtre les passages avec la République tchèque et l'Autriche pour contenir la diffusion des variants du coronavirus.

Le gouvernement allemand a laissé entendre qu'il pourrait faire de même avec la France dans les prochains jours, en raison de la situation sanitaire dans le département français de la Moselle où est constatée une progression du variant sud-africain, très contagieux.

13H39

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.400.543 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Plus de 108.785.960 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 66.547.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

11h37

Le Zimbabwe, pays d'Afrique australe à l'économie et au système de santé sinistrés, a reçu lundi un premier lot de 200.000 vaccins contre le Covid-19, un don du fabricant chinois Sinopharm.

10H58

L'Angleterre a inauguré lundi la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque, une mesure destinée à éviter l'importation de variants du coronavirus plus résistants aux vaccins actuels.

Face à l'épidémie, qui a fait plus de 117.000 morts au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson entend préserver le bénéfice de la campagne massive qui a permis de vacciner plus de 15 millions de personnes et les sacrifices consentis par les Britanniques, qui vivent depuis début janvier leur troisième confinement.

08h56

L'aide exceptionnelle créée en novembre pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires est prolongée de trois mois, soit jusque fin mai, annonce la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans un communiqué à l'AFP.

Cette aide, qui a déjà bénéficié à 400.000 personnes, permet à toutes celles qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim (soit plus de 60% du temps de travail annuel) en 2019, mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l'assurance-chômage du fait de la crise sanitaire, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois.

08h51

Les deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville néo-zélandaise, ont entamé un confinement de trois jours, une mesure drastique pour tenter de contenir un premier foyer d'infection au variant britannique du coronavirus. La Première ministre Jacinda Ardern a ordonné ces 72 heures de confinement après la découverte de trois cas au sein d'une même famille dans la grande ville de l'île du Nord.

03h27

La ministre péruvienne des Affaires étrangères, Elizabeth Astete, a annoncé sa démission dimanche après avoir reconnu la "grave erreur" de s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier, avant les populations prioritaires.