La proposition de créer des «zones sans contrôles d’identité» fait polémique

«Une idée délirante». C’est ainsi que le député (LR) azuréen Éric Ciotti qualifie, l’idée émise par la Défenseure des Droits Claire Hédon, d'expérimenter des «zones sans contrôles d’identité» sur le territoire Français, dont plusieurs études attestent le caractère discriminatoire.

Pour le président de la commission nationale d’investiture Les Républicains, la mesure préconisée par Claire Hédon reviendrait à «légaliser des zones de non-droit». : Quelle est la prochaine étape, désarmer ceux qui nous protègent de la violence et du terrorisme ? Affligeant de naïveté», raille Eric Ciotti. Pour Laurent Martin de Frémont, le secrétaire départemental du syndicat Unité-SGP pour les Alpes-Maritimes, « en plus d’être une fantaisie qui envoie un signal d’impunité aux éventuels délinquants, cette proposition accrédite la thèse selon laquelle les contrôles d’identité ne seraient pas légitime, affirme t-il. Or, les policiers ne font pas n’importe quoi. Ils agissent généralement à la demande d’un magistrat, lorsqu’un certain nombre de délits ont été commis dans une zone donnée. En matière de contrôles d’identité, le cadre légal est très strict ».

« Les collègues ne se soucient pas de la couleur de peau »

«Si on décide de créer des zones sans police, les délinquants s’en donneront à cœur-joie et c’est la population qui en sera la première victime, embraye Frédéric Lagache, délégué général d'Alliance Police Nationale. Il ne faut pas perdre de vue que lorsque la police intervient dans un quartier pour effectuer des contrôles d’identité, elle le fait parfois à la demande des maires. Sur le terrain, les collègues ne se soucient pas de la couleur de peau des personnes qu’ils contrôlent».

En fin de semaine dernière, Claire Hédon regrettait qu’un « jeune homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée » de faire l’objet d’un contrôle d’identité.

A voir aussi