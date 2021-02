Les acteurs de la livraison de repas s’engagent à réduire les emballages jetables

Réduire les déchets dans la restauration, et notamment les plastiques à usage unique, est l’un des objectifs du gouvernement depuis plusieurs années. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a d’ailleurs signé une charte ce lundi, avec plusieurs acteurs de la livraison de repas, pour qu’ils s’engagent à limiter leurs déchets et à trouver des solutions plus durables pour les repas à emporter.

«En 2019 en France, plus de 200 millions de repas ont été livrés par les acteurs du secteur de la restauration livrée. En considérant que pour un repas livré, 3 à 4 emballages sont utilisés, cela représente au bas mot plus de 600 millions d’emballages à usage unique qui terminent dans nos poubelles», détaille le ministère dans cette charte. Un constat qui renforce la volonté du gouvernement se tenir les engagements pris lors du vote de la loi anti-gaspillage de 2020.

C’est pourquoi la charte fixe un objectif de 50% des plats emballés sans plastique à usage unique d’ici au 1er janvier 2022, et un objectif de 70% pour le 1er janvier 2023. Les restaurateurs devront aussi abandonner les sacs plastiques pour leurs livraisons, les sacs compostables étant toujours autorisés. Autre mesure : en finir avec la livraison systématique de couverts et de sauces avec les commandes, souvent emballés dans du plastique. En ce sens, plusieurs plateformes de livraison ont déjà mis en place une option dans leur application pour ne livrer des couverts que s’ils sont demandés par les clients.

Objectif : 100% d'emballages recyclabes en 2022

Le gouvernement souhaiterait également expérimenter le réemploi des emballages et des contenants, peut-être sous forme de consigne, mais cela devra être étudié et expérimenté avec les entreprises de livraison mais aussi les producteurs d’emballages. Enfin, la charte fixe également l’objectif de 100% des emballages recyclables d’ici au 1er janvier 2022.

Au total, 19 acteurs du secteur de la restauration livrée ont signé cette charte, et notamment les leaders du marché de la livraison Uber Eats et Deliveroo, mais également des fabricants d’emballages (comme Pyrex ou Metro), ou encore les «restaurants virtuels» comme Frichti.

Cette charte marque la continuité de la loi anti-gaspillage de février 2020, qui prévoyait déjà une diminution et une sortie progressive les emballages plastique à usage unique d’ici 2040, ainsi que l’obligation d’utiliser des contenants réutilisables pour les repas pris à l’intérieur des établissements de restauration.

