Plus de 2,1 millions de français bénéficient de l'aide alimentaire, la moitié depuis moins d'un an

En ce début d'année 2021, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire, révèle une étude réalisée par l'institut CSA pour les banques alimentaires.

Menée du 30 septembre au 10 novembre sur près de 1.000 personnes, cette enquête permet de mesurer l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur la précarité alimentaire en France.

Elle indique également que plus de la moitié des Français aidés (51%) ont eu recours à l'aide alimentaire depuis moins d'un an : 21% y ont eu recours pour la première fois il y a moins de 3 mois et 14% au cours des six mois précédents.

«Si la perte d'emploi, la maladie et la séparation sont toujours les trois premières raisons de l'aggravation de la situation financière des bénéficiaires, l'impact de la crise sanitaire est palpable», peut-on lire dans cette étude CSA, réalisée tous les deux ans.

Parmi les répondants, 13% ont affirmé que leurs difficultés financières se sont aggravées à la suite de la crise sanitaire. On apprend d’autre part que plus de la moitié des bénéficiaires (52%) se rendent à l'association d'aide alimentaire au moins une fois par semaine.

839 euros par mois pour vivre

L'âge moyen des personnes aidées, dont les ressources s’élèvent en moyenne à 839 euros, se situe désormais à 48 ans (contre 45 ans en 2016). Outre le vieillissement des bénéficiaires, c'est la féminisation des publics qui ressort de cette enquête puisque 70% des personnes qui font appel à cette aide sont des femmes.

Elle révèle aussi que plus de 80% des bénéficiaires sont de nationalité française, près d'un quart ont au minimum le niveau bac, et que la grande majorité d’entre eux (80%) n’ont pas d’emploi. Plus précisément, plus d'un quart (27%) sont chômeurs, et 17% sont retraités.

une économie de 92 euros par mois

Au total, l'aide alimentaire représente pour ces personnes en précarité une économie de 92 euros par mois en moyenne. Enfin, 66% d’entre elles désirent être accompagnés par des associations, ce dispositif ne pouvant être «dématérialisé et/ou soustrait au lien humain», rappellent les banques alimentaires.

Pour rappel, le gouvernement envisage de distribuer prochainement des chèques alimentaires pour aider les familles les plus modestes et leur permettre d’avoir accès à des produits sains et de bonne qualité (bio et locaux).

