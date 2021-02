Sur la Côte d’Azur, un projet de maison de vacances pour les enfants malades est à l’arrêt… à cause d’une taxe

À Pégomas, près de Cannes, l’Association Adrien peine à boucler le budget de sa « maison des super-héros et des princesses ». Son président en appelle à Emmanuel Macron et a lancé un appel au don.

« Je ne lâcherai rien ». René Molines en a gros sur le cœur. Cet Azuréen qui a dédié sa vie au bien-être des jeunes patients atteints de pathologies graves se sent abandonné par les pouvoirs publics. Depuis le décès de son fils d’une maladie orpheline incurable, il y a 17 ans, il se donne sans compter, aux côtés d’autres bénévoles, pour égayer le quotidien des enfants hospitalisés à Nice et sur toute la Côte d’Azur. Dans les services, il organise des spectacles, des goûters et même des rencontres avec des super-héros. Il a également pour habitude de lever des fonds pour la recherche, par l’organisation de manifestations caritatives.

Mais aujourd’hui, le projet qui lui tient le plus à cœur est menacé. En 2019, il a lancé la construction d’une « maison de vacances des super-héros et des princesses » dans la commune de Pégomas, sur un terrain acquis par sa structure, l’Association Adrien. Une institution à 2,5 millions d’euros financée grâce à des dons et des subventions (dont 300 000 euros du Département des Alpes-Maritimes et 200 000 euros de la Région Sud). Depuis quelques mois, René Molines se heurte à un imprévu de taille.

Une exonération refusée

«Outre les dettes accumulées à cause de la crise sanitaire, je dois sortir 75 000 euros au titre d’une taxe d’aménagement, qui est perçue par la commune et les collectivités locales, détaille-t-il. J’ai demandé l’exonération de celle-ci. Mais je me suis heurté à un refus. Pire, j’ai écopé d’une pénalité. Je suis scandalisé car le projet que je porte est totalement désintéressé et destiné à améliorer la vie des enfants malades en leur remontant le moral. C’est primordial pour leur guérison. L’autre problème, c’est qu’en raison de la crise sanitaire et des restrictions, je ne peux pas organiser de tombola ou vide-grenier pour lever des fonds. Je ne sais pas comment m’en sortir ».

Une lettre à Emmanuel Macron

Pour crier sa détresse, ce bénévole vient d’adresser un courrier à Emmanuel Macron. Il espère que ce dernier tranchera ce litige en faveur de son association. Il a également lancé une pétition en ligne sur le site change.org. « Nous avons dépassé le millier de signatures, se réjouit-il. Je ne pensais pas que cela irait aussi vite. C’est bien la preuve du bien-fondé de notre démarche ». Enfin, l’Association Adrien vient de lancer une collecte en ligne sur le site helloasso.com afin de récolter 300 000 euros. René Molines espère toujours pouvoir achever la construction de la « maison des super-héros et des princesses » pour la fin de l’année 2021.

