Var : 300 saisonniers recherchés pour les vacances d'été

Au large du Brusc et de Six-Fours-les-Plages, près de Toulon (Var), les îles des Embiez et de Bendor préparent l'été avec le recrutement de 300 saisonniers.

Dans le Var, les îles des Embiez et de Bendor recherchent des agents d’accueil, des jardiniers, du personnel portuaire, des masseurs, des marins, serveurs et autres professionnels de la restauration pour cet été. Alors que l’épidémie de Covid-19 laisse planer des incertitudes quant à la présence de visiteurs, les deux îles viennent de lancer une vaste campagne de recrutement s’adressant aux professionnels confirmés et aux débutants.

La durée des contrats proposés varie de 4 à 9 mois.

Les personnes embauchées pourront même loger sur place. Étudiants et stagiaires sont également les bienvenus.

Les candidatures sont à déposer sur le site : www.lesilespaulricard.com/recrutements

