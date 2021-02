Fatigue au réveil : Ces 6 conseils efficaces pour se lever en pleine forme

Alors que le matin certains bondissent du lit dès que le réveil sonne, d’autres, au contraire, peinent à s’extraire de sous la couette et repoussent l’heure fatidique au maximum, tant la fatigue envahit leur corps alors que la journée n’a même pas commencé. Ainsi, voici quelques conseils à suivre pour se lever du bon pied et en pleine forme.

Avoir des horaires de coucher stables

Pour bien dormir et vous sentir plein d’énergie en vous levant, il faut tout d’abord vous endormir dans de bonnes conditions. Il est notamment essentiel de garder des horaires de coucher stables pour ne pas perturber votre horloge interne, et ce, même le week-end.

De cette manière, vous aurez ainsi moins de mal à vous lever le lundi matin. Veillez également à respecter votre besoin de sommeil, en sachant que la durée idéale d’une nuit est variable d'un individu à l'autre.

Un adulte dort en moyenne 7 à 8 heures, mais certaines personnes se contentent de dormir 6 heures, quand d’autres ont besoin de 9 heures ou plus. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous devez vous lever à 7h, essayez de vous mettre au lit aux alentours de 22h45.

Ne pas repousser l’alarme de son réveil

Sur le coup, gagner quelques minutes de sommeil en repoussant votre alarme peut être agréable. Mais cette habitude ne vous aide pas à vous lever, ni à vous sentir plus reposé, bien au contraire.

Durant ce laps de temps, le sommeil n’est pas récupérateur car on se trouve dans un état de somnolence. Sans compter que le cerveau reçoit alors deux informations contradictoires : il faut se lever et il faut se rendormir.

Résultat : une fois que l’on est debout, on n’arrive pas à émerger. Il vaut mieux programmer son réveil 10 à 15 minutes après l’heure prévue, et se lever directement quand il sonne.

Pour éviter d’utiliser la fameuse touche «snooze» de son téléphone portable, celle qui permet de repousser la sonnerie plusieurs fois, il est conseillé de mettre son téléphone ou son réveil loin du lit (assez pour ne pas avoir à simplement tendre le bras).

Cela vous oblige ainsi à sortir du lit pour l’éteindre. Et si vous ouvrez les yeux un peu avant l'heure fatidique, il est préférable de vous lever afin d’éviter le petit coup de stress du réveil quelques minutes plus tard.

S’exposer rapidement à la lumière

Autre conseil pour se lever en pleine forme : s’exposer rapidement à la lumière du jour, en ouvrant les volets, ou artificielle. Celle-ci va bloquer la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil, et stimuler la production de cortisol, une hormone qui facilite l’éveil.

faire des étirements

Rien de tel que de faire des petits étirements pour éveiller le corps et l’esprit. Les pieds parallèles, penchez-vous en avant très progressivement comme pour toucher vos pieds, en enroulant doucement votre tête et en ayant les bras détendus vers le bas. Ensuite, laissez le dos s’arrondir et déroulez-le vertèbre par vertèbre.

Tout en respirant profondément, restez dans cette position environ 2 minutes puis remontez tout doucement, en déroulant chacune des parties du corps : le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales.

Cet exercice d’étirement, bien moins traumatisant qu’une séance de sport au saut du lit, est idéal pour assouplir les tissus musculaires et les articulations, et ainsi booster l'organisme.

Il est également possible d'étirer ses vertèbres dorsales alors que l'on se trouve encore dans le lit. Pour ce faire, pliez vos genoux puis ramenez-les contre votre poitrine, et restez dans cette position quelques secondes.

Vous pouvez aussi vous étirer avec l'exercice du papillon. Une fois en position assise, veillez à ce que vos talons se touchent, et amenez vos cuisses le plus près possible du matelas tout en tournant la tête à gauche, puis à droite.

Boire un verre d’eau fraîche

Durant la nuit, le corps se déshydrate. C’est pourquoi il est essentiel de boire un grand verre d’eau au réveil. De plus, cela va activer le métabolisme, surtout si elle est bien fraîche. En effet, l’eau fraîche va engendrer la production d'adrénaline, une hormone qui met presque instantanément tous les sens en éveil.

Après une nuit de sommeil, le corps a également besoin de faire le plein d'énergie. Il ne faut donc surtout pas faire l'impasse sur le petit-déjeuner. Le matin, privilégiez des aliments riches en protéines, comme les oeufs, et pensez à inclure dans votre menu des céréales, un laitage, et un fruit.

Prendre une douche bien chaude

Pour compléter cette routine, vous pouvez ensuite filer à la douche, mais cette fois-ci, optez pour de l'eau bien chaude. La douche froide le soir permet d’améliorer la qualité du sommeil et de le trouver plus facilement, tandis que la douche chaude augmente la température corporelle et favorise l'éveil.

