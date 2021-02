La ZAD du Triangle de Gonesse dans le viseur de la justice

L'affaire va prendre une nouvelle tournure devant les tribunaux. L'un des principaux meneurs des militants qui ont installé une «Zone à défendre» dans le Triangle de Gonesse (Val-d'Oise) est convoqué par la justice ce mercredi 17 février.

Bernard Loup, président du Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG), doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour «occupation illégale» à 9h mercredi.

La région Ile-de-France, par la voix de sa présidente Valérie Pécresse, a en effet demandé l'évacuation de cette ZAD, estimant que «cette occupation illégale» pouvait «dégénérer rapidement en appels à la désobéissance civile et en violences».

@vpecresse demande l’expulsion de Bernard Loup et du CPTG sous astreinte de 800€ chacun par jour de retard



La ZAD vise à obtenir l’abandon de la gare du Triangle de #Gonesse, inutile par rapport aux besoins des habitants



RdV 17/2, 9 h ->



Tribunal de Pontoise



3 rue Victor Hugo pic.twitter.com/Hn2EpcjD1a — Collectif Pour le Triangle de Gonesse (@CPTGonesse) February 16, 2021

Plusieurs dizaines de personnes se trouvent sur le site depuis dimanche 7 février. Au sein de cet espace de 280 hectares de terres agricoles, ils s'opposent à la construction d'une gare et de voies de la ligne 17 du Grand Paris Express.

Les premiers travaux ont d'ailleurs commencé ce lundi 15 février, malgré l'installation de structures légères par les militants – dont certains appartiennent au collectif Extinction Rebellion – rappellant celles installées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (44).

lundi 15 février, les premiers travaux de préparation du chantier de la gare de Gonesse (la future ligne 17 du métro du Grand Paris Express) ont débuté en plein champs, au grand désarroi des militants du @CPTGonesse et des zadistes. #TriangleDeGonesse pic.twitter.com/toRz3PEAWL — Corentin Fohlen (@CorentinFohlen) February 16, 2021

Les écologistes participent aussi à cette opposition, estimant que «la gare de la ligne 17 qui doit desservir cette zone non habitée n'a plus de raison d'être». Julien Bayou, le secrétaire national d'EELV et candidat aux régionales en Ile-de-France, doit d'ailleurs tenir une conférence de presse commune avec Bernard Loup ce mardi après-midi.

Les militants du Triangle de Gonesse avaient déjà eu raison du projet Europacity, méga-complexe de loisir qui a été annulé par Emmanuel Macron en novembre 2019. A la place, ils proposent d'implanter un projet d'activités agricoles.

