A l'antenne depuis bientôt 100 heures, ils enregistrent l'émission de radio la plus longue de France

Au micro de Futuradios, la webradio associative de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Maël Levy et Maxence Soveaux ont de grandes ambitions. Dimanche soir, ils ont déja battu le record de l'émission de radio talk-show en équipe la plus longue de France, en dépassant les 51 heures et 20 minutes. A présent ils visent un nouvel objectif : atteindre les 100 heures de direct.

Pour cela, ils doivent encore rester à l'antenne jusqu'à 23h, ce mardi... sachant que le défi a commencé le soir du vendredi 12 février. A l'origine, ce projet a été imaginé pour célébrer les 16 ans de cette webradio aux 7 millions d'auditeurs mensuels, à l'occasion de la journée mondiale de la radio, le 13 février.

Mais le projet initial, qui consistait à battre le record de 51 heures et 20 minutes de direct, détenu par RVR Radio Roanne depuis juillet 2019, n'a visiblement pas rassasié les deux animateurs, âgés de 19 et 22 ans.

Pour tromper leur fatigue, Maël et Maxence font intervenir de nombreux invités, parmi lesquels quelques Youtubeurs tels que Coastertube et Clément Freze. Ils sont également entourés d'une trentaine de bénévoles et peuvent intéragir avec leurs auditeurs puisque leur «Marathon 100 heures» peut être suivi sur Twitch.

Malheureusement, les deux compères savent d'ores et déjà que le seuil des 100 heures ne pourra pas être homologué et répertorié dans le Guiness Book des Records. L'un des animateurs s'est endormi au bout de 59 heures de direct, alors même que les règles n'autorisent que 15 minutes de repos toutes les trois heures.

Un écueil qui n'invalide pas a priori le précédent record battu et qui n'entame pas la bonne humeur de l'équipe. Fatigués mais déterminés, Maël, Maxence et leurs compagnons ont décidé de poursuivre le défi malgré tout, les 100 heures dans le viseur.

A voir aussi