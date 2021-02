L'édito de Guillaume Bigot : «Jeunes : un attrait pour les thèses islamistes ?»

L’éditorialiste Guillaume Bigot évoque ce mardi dans sa chronique la place de l'islamisme parmi la jeunesse en France.

L’exemple de Didier Le maire, professeur de philo à Trappes, rappelle l’emprise croissante des islamistes sur une partie de la jeunesse. À première vue, cette emprise paraît incompréhensible.

Les islamistes prennent le total contre-pied des préjugés de la postmodernité occidentale et, en particulier, de ses modes éducatives. Et ça marche ! Les islamistes refusent, par exemple, de mettre l’élève au centre des apprentissages !

Pour eux, il y a le maître qui sait et l’élève qui doit apprendre. Et des jeunes, dont on prétend qu’ils ne peuvent se concentrer plus de dix minutes, parviennent à se plonger dans le Coran.

Dans un monde numérique saturé d’images, les intégristes transmettent une tradition purement écrite. Des textes qu’ils prennent au pied de la lettre dans un monde qui ne prend plus grand chose au sérieux.

Les adolescents aiment la radicalité. La jeunesse a besoin d’idéalisme incandescent. L’islamisme offre des certitudes intangibles et du sacré indiscutable.

Parce qu’ils se rebellent ou prennent leur distance avec leurs parents, les adolescents sont toujours en quête d’autres modèles. C’est ce que les islamistes ont parfaitement compris en se présentant tantôt comme des sages, tantôt comme des héros. L’adolescence est l’âge de la révolte mais c’est aussi le plus conformiste de la vie. Celui où l’on a besoin d’appartenir à un groupe valorisant. Cet instinct grégaire et ce besoin de fierté collective sont totalement ignorés par l’éducation nationale qui vante un monde sans frontière et enseigne l’histoire surtout pour éviter de reproduire ses erreurs et rarement pour imiter ses épisodes héroïques. Ce besoin d’appartenance collective est si impérieux qu’il incite les jeunes d’un quartier à défier ceux d’en face.

On tombe ici sur un autre déni de l’éducation nationale. Celui de l’admiration des jeunes garçons pour la force. À toutes les époques, les adolescents ont toujours voulu mesurer leur courage. Aucune société, avant la nôtre, ne les avait privés de rites initiatiques mettant leur bravoure à l’épreuve. Aujourd’hui, le principe de précaution nous l’interdit.

Il ne s’agit surtout pas d’imiter l’islamisme. En aucun cas. Ni cette idéologie, ni aucune autre. Il faut s’appuyer sur des croyances, se fonder sur des valeurs, jamais sur l’idéologie laquelle est toujours simpliste et fermée sur elle-même. Mais il est aussi illusoire d’espérer faire reculer les islamistes sans saisir les ressorts profonds de leur emprise. Il est vain d’espérer faire refluer l’intégrisme sans répondre aux besoins qu’il satisfait de manière excessive et caricaturale.

Le discours mièvre et relativiste de l’éducation nationale laisse ainsi la jeunesse sans identité, sans fierté et sans valeur qui méritent que l’on se battent pour les défendre. Qui donnerait sa vie pour la mondialisation ? Qui accepterait de mourir pour la diversité des espèces ou pour le commerce équitable ?

En ignorant le besoin de transmission, de sacré et d’héroïsme, notre patrie abandonne une partie de sa jeunesse aux ennemis de la démocratie.

A voir aussi