700.000 doses du vaccin AstraZeneca déployées dans les pharmacies d’officine ce mercredi

Les laboratoires AstraZeneca ont envoyé 700.000 doses de leur vaccin contre la Covid-19 à destination des médecins de ville. Elles sont reçues dès ce mercredi par les pharmacies qui seront en charge de la distribution.

«Entre 15 et le 17 février, les pharmaciens vont enregistrer les médecins qui veulent vacciner, a confié sur CNEWS Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Jusqu’à 70.000 médecins recevront un flacon de 10 doses le 24 février pour commencer (la vaccination) le 25».

Toutes les semaines, du lundi au mercredi, les médecins qui souhaitent vacciner la semaine qui suit devront se déclarer. Les médecins doivent choisir dix patients entre 50 et 64 ans, atteints de comorbidités (obésité, cancer, diabète ou maladie respiratoire).

La décision est tombée vendredi dans un message «DGS-urgent» envoyé aux professionnels concernés et publié sur le site du ministère de la Santé.

Des pharmaciens souhaitent pouvoir vacciner

Trop tard pour le président de la (FSPF) qui déplore une décision prise «à la hussarde» alors que «nous travaillions depuis un mois sur le système d'approvisionnement vaccinal en ville».

«Le dire le vendredi par un "DGS-urgent"... Comment voulez-vous que tout le monde connaisse le système d'ici à mercredi ? On va perdre du temps au démarrage, alors qu'avec les variants, on n'a pas de temps à perdre», avait-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Ouvert lundi matin, le portail d'inscription des médecins volontaires avait été utilisé par environ 2.000 pharmacies à midi, a-t-il précisé.

Pour distribuer les 700.000 doses attendues cette semaine, il fallait enregistrer 70.000 médecins d'ici à mercredi 23 heures. Pour l'instant, «on est très en dessous» et «si on n'arrive pas à les trouver, on risque de ne pas utiliser les doses», qui resteront «a priori chez les grossistes», avait-il redouté.

Philippe Besset a demandé au gouvernement «d'autoriser au plus vite la vaccination dans les pharmacies», suspendue à texte réglementaire du ministère de la Santé «toujours pas paru» alors que des pharmaciens souhaitent pouvoir vacciner.

La question pourrait vite devenir brûlante car l'opération est appelée à se répéter la semaine suivante, avec des inscriptions entre le 22 et le 24 février, pour 1,1 million de doses disponibles début mars.

