Alpes-Maritimes : les stations thermales sont à l’agonie

L’arrêt forcé des stations thermales, spécialisées dans le traitement de toutes sortes de maladies par des eaux minérales naturelles, impacte l’activité de 100.000 travailleurs et prive de soins quelques 600 000 curistes, en France.

Depuis cinq mois, les 40 salariés de la station de Berthemont-les-Bains, dans le haut-pays niçois, sont au chômage partiel. Impossible pour eux d’accueillir les curistes qui, d’habitude, viennent par centaines sur prescription médicale dans ces thermes situés sur la commune de Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie, afin de soigner leurs rhumatismes et problèmes respiratoires. En 2020, cet établissement inauguré il y a tout juste trois ans a perdu 70% de son chiffre d’affaires.

«Aucune aide spécifique de l’Etat»

«Nous sommes conscients du contexte sanitaire, explique Bernard Riac, le PDG du groupe Valvital qui détient la station thermale de Berthemont-les-Bains ainsi que dix autres sites en France. Mais sans une aide de l’État, le thermalisme ne survivra pas. Au sein de notre groupe, ce sont plus de 1000 salariés, permanents et saisonniers, qui ont dû être mis en chômage partiel. Nous ne pourrons pas embaucher cette année. À part les prêts garantis par l’État (PGE, Ndlr) et la prise en charge des salaires dans le cadre du chômage partiel, nous ne bénéficions d’aucune mesure de soutien spécifique. Il est urgent que le gouvernement débloque une aide directe qui nous permette de couvrir nos charges fixes de l’année 2020».

Un problème de santé publique

Les professionnels réclament également de pouvoir rouvrir, moyennant le respect d’un protocole sanitaire extrêmement strict. «Ce protocole, nous l’avons appliqué l’année dernière durant les périodes où nous avons pu accueillir des curistes, assure Bernard Riac. Il a donné entière satisfaction, puisqu’aucun cluster n’a été déploré dans les stations thermales du pays».

Outre l’aspect économique, les fermetures administratives imposées aux stations thermales posent un problème de santé publique. En effet, les 600 000 Français pour la plupart âgés de plus de 60 ans sont privés des bienfaits de ces soins qui étaient déjà connus des Romains durant l’antiquité. «Les cures thermales ont prouvé leur efficacité pour réduire la prise de médicaments, notamment anti-inflammatoires, précise Bernard Riac. Aujourd’hui, cette consommation repart à la hausse».

A voir aussi