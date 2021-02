Coronavirus : ces 5 mystères qui restent à éclaircir

Cela fait plus d’un an que le coronavirus a plongé la planète dans une crise sanitaire sans précédent, et pourtant, de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Le doute plane toujours, à divers degrés, concernant ses modes de propagation, les caractéristiques des variants ou encore les séquelles qu’il peut laisser…

Inlassablement, la communauté scientifique poursuit ses recherches et approfondit ses connaissances. Mais elles sont souvent remises en question par les évolutions incessantes du virus, qui conserve son épais voile de mystère.

Des origines encore complexes à retracer

Présents depuis quelques semaines en Chine et à Wuhan, berceau supposé de l’épidémie, les enquêteurs de l’OMS peinent à déceler l’origine du Coronavirus. La théorie selon laquelle il serait passé de l’animal à l’homme tient toujours, sans que ce fameux «lien» (pangolins, furets, rats, lapins ?) ait été clairement identifié. Les chercheurs ont cependant réussi à réunir des éléments leur permettant d’affirmer que l’épidémie était déjà répandue en Chine en décembre 2019, avec pas moins d’une douzaine de souches différentes en circulation à cette période. Concernant la France, des scientifiques sèment le trouble en affirmant que le coronavirus était déjà présent sur le territoire dès novembre 2019. De quoi rendre encore plus large le champ des recherches.

Des conséquences à long terme difficiles à comprendre

Le cas des «Covid longs» a pris du temps, et pour cause, à être repéré au début de l’épidémie. Le cas de ces malades, dont les symptômes perdurent parfois des mois après leur infection, sont très difficiles à recenser et à «profiler». Les personnes touchées sont diverses en termes d’âge, de sexe, ou d’état de santé initial. Les problèmes qu’elles rencontrent, ainsi que leur gravité, diffèrent grandement (fatigue générale, trouble du goût ou de l’odorat, essoufflement, perte de mémoire immédiate…). Il est donc compliqué pour les soignants et les chercheurs de comprendre pourquoi cette forme d’infection se déclenche chez un patient, mais pas chez un autre.

Des variants aux spécificités toujours méconnues

S’il est constaté que les variants britannique, sud-africain ou brésilien sont bien plus contagieux que la souche initiale du SARS-CoV-2, leur mortalité supérieure n’a pas encore été établie. Le Royaume-Uni a bien indiqué que le variant anglais serait plus mortel de 40 à 60 %, mais les scientifiques n’ont pas encore validé ces études. Le fait que les personnes fragiles, plus susceptibles de mourir, aient été principalement atteintes, peut suffire à expliquer ces chiffres, nuancent certains. Concernant les deux autres mutations, les chercheurs n’ont détecté aucune dangerosité supplémentaire pour le moment.

Des enfants au cœur des interrogations

Longtemps considérés comme presque épargnés par le virus, les plus jeunes sont désormais touchés par les différents variants, car plus contagieux. Aucun excès n’est cependant enregistré. De même, ils ne semblent pas plus contaminants que le reste de la population, selon les médecins. Reste que les écoles sont toujours au centre des débats concernant les mesures à prendre, entre craintes de certains parents et professeurs et volonté politique de les maintenir ouvertes.

Des virus avec lesquels on pourrait apprendre à vivre

L’apparition du Covid-19 sur la planète reste encore flou, mais celui de sa possible disparition l’est encore davantage. Pour certains scientifiques, il pourrait tout simplement devenir une maladie saisonnière. «Il est très bien adapté aux humains, nous devons nous préparer à ce qu’il reste parmi nous», avance le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. En mutant, il serait alors capable de résister à une possible immunité collective, comme pour la grippe. Le but deviendrait alors de le garder sous contrôle, en vaccinant 60 à 70% de la population, indiquent les chercheurs. A condition qu’un variant ne rende pas les injections inefficaces.

