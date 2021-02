Coronavirus : le variant britannique moins contagieux que prévu mais plus persistant ?

Cette hypothèse pourrait permettre de mieux comprendre la situation actuelle. Selon une étude qui vient de paraître, le variant britannique ne serait pas davantage contagieux mais resterait en fait plus longtemps chez les malades. Une déduction réalisée à partir de résultats collectés sur des... joueurs de NBA.

Comme d'habitude avec le coronavirus, il faut rester prudent. Ces données compilées par des chercheurs de l'école de santé publique de l'Université Harvard (Etats-Unis) ont été publiées en «preprint» le 10 février, donc n'ont pas été homologuées par un comité indépendant et restent à confirmer.

Elles ont été récoltées à l'aide de tests PCR quotidiens réalisés sur 65 personnes infectées par le coronavirus, dont sept par le variant B.1.1.7. Il s'agissait de joueurs, de membres du staff et d'employés d'équipes de NBA, la prestigieuse ligue de basket américaine, qui sont dépistés très régulièrement.

Et il apparaît que chez les malades touchés par cette mutation britannique, «la durée globale moyenne de l'infection était de 13,3 jours». Pour les autres, «la durée moyenne d'infection était de 8,2 jours». Si la charge virale était similaire quelque soit la souche, ces 5 jours de différence seraient loin d'être anodins.

Les auteurs concluent leur étude ainsi : «Le variant B.1.1.7 peut provoquer des infections plus longues [...]. Cette durée prolongée peut contribuer à l'augmentation de la transmissibilité du SARS CoV-2».

L'un des auteurs, Yonatan Grad, professeur en immunologie et maladies infectieuses à Harvard, ne veut toutefois pas trop s'avancer, sur Twitter. «Difficile d'expliquer l'augmentation plus lente de la phase de prolifération et du déclin plus lent de la phase de clairance [disparition progressive du virus], mais cela suggère une [charge virale] plus élevée pendant plus longtemps» :

We saw no diff in peak Ct. Hard to know what to make of the slower rise in proliferation phase and slower decline in clearance phase, but suggests higher Ct for longer. (Note we fit to a "tent" model for infection.)

