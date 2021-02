Vétérinaire, gériatre, pédopsychiatre... Qui sont les nouveaux membres du Conseil scientifique ?

Le Conseil scientifique, organe chargé d'accompagner le gouvernement dans sa gestion de l'épidémie de coronavirus, accueille quatre nouveaux membres.

Leur nomination a été annoncée par un décret paru au journal officiel ce mardi 16 février. Elle permet de diversifier un peu plus la composition de cette instance, puisque ces professionnels de santé ont chacun une spécialité différente.

Ainsi, on retrouve l'infectiologue Catherine Chirouze, chef de service des maladies infectieuses au CHRU de Besançon, la pédopsychiatre Angele Consoli, qui exerce à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le gériatre Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie, et le vétérinaire Thierry Lefrançois.

Infectiologie mise à part, ces spécialités n'étaient jusque-là pas présentes au sein du Conseil scientifique, dont les différents avis rythment la crise sanitaire depuis maintenant près d'un an, et sa mise en place le 11 mars 2020.

Dans son dernier avis rendu public, le Conseil scientifique, formé alors de treize membres, mettait en garde contre l'émergence des variants et invitait le gouvernement à agir pour éviter la saturation des hôpitaux au premier trimestre de 2021.

Mais l'instance, présidée par l'immunologue Jean-François Delfraissy, fait de plus en plus débat pour ses positions jugées catastrophistes, et n'est pas toujours écoutée par l'exécutif.

Dernièrement, ce dernier a ainsi pris la décision de tout faire pour éviter un reconfinement, pourtant souhaité par les professionels de santé. Un pari qui semble pour le moment porter ses fruits, mais dont l'issue dépendra notamment du rôle encore incertain des variants.

