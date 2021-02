Affaire Richard Berry : France 3 explique pourquoi elle a déprogrammé le téléfilm dans lequel joue l'acteur accusé d'inceste

La directrice de la fiction française à France Télévisions a expliqué pourquoi elle avait choisi de déprogrammer sur France 3 «La loi de Damien», téléfilm dans lequel joue Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille.

Ce vendredi 12 février, France 3 n'a pas diffusé «La loi de Damien», un téléfilm dans lequel l’acteur, visé par une plainte pour «viols et agressions sexuelles» déposée par sa fille Coline Berry-Rojtman, joue le rôle d'un avocat.

Interrogée par l'AFP à propos de cette déprogrammation, Anne Holmes, directrice de la fiction française à France Télévisions, a révélé ce qui a motivé sa décision : «J'ai pris cette décision avec le souci de protéger et de préserver, en pensant bien faire, pour ne pas contribuer aux polémiques» et «dans un souci d'apaisement et de neutralité», a-t-elle expliqué, ajoutant qu'il était «évident que Richard Berry bénéficie d'une pleine présomption d'innocence et s'il y a de nouveaux rôles à lui proposer on les lui proposera».

«Je pense que ça n'est non seulement pas bien et que c'est effrayant», avait réagi Me Hervé Temime au sujet de cette déprogrammation face à Anne-Elisabeth Lemoine, mardi dans l’émission C à vous, arguant d’une atteinte à la présomption d'innocence de son client. L'animatrice avait en direct lu un communiqué de France 3, qui expliquait que cette décision avait été prise en accord avec les «ayants droit» du téléfilm afin de ne pas «perturber les démarches juridiques» en cours dans cette affaire.

«La loi de Damien» - déjà diffusé en janvier 2020 - devrait être reprogrammé ultérieurement.

