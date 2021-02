Coronavirus : passer du temps avec leurs proches est ce qui manque le plus aux Français

Le manque de liens sociaux pèse sur le moral des Français. En cette période compliquée, marquée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, ne pas pouvoir voir ses proches librement est la chose la plus difficile à supporter pour les Français, selon un sondage YouGov pour l'entreprise HomeExchange, plate-forme d'échange de maisons, publié ce jeudi.

Ils sont en effet plus d'un sur deux (53 %) à répondre que le fait de ne plus pouvoir passer du temps avec leur famille ou leurs amis comme ils le souhaitent est la chose qui leur manque le plus. L'impossibilité de se rendre dans les bars et les restaurants arrive en deuxième position (41 %), juste devant celle de se déplacer en toute liberté au quotidien (37 %).

Le manque de visibilité sur l'avenir affecte également les Français, puisqu'ils sont 36 % à déclarer que ne plus pouvoir se projeter dans des projets de week-ends ou de vacances est la chose qui leur fait le plus de mal moralement. Cet état d'esprit culmine chez les personnes âgées, les plus de 55 ans étant 60 % à ressentir ce sentiment.

Des Français attachés aux vacances

Malgré les restrictions et l'incertitude sanitaire, causée par les variants du Covid-19, 36 % des sondés - un échantillon de 1.032 personnes représentatives de la population française - comptent partir en vacances au printemps prochain. Soit environ autant qu'en 2019 (33 %), avant que la pandémie n'éclate.

Sans surprise, le virus change tout de même les plans des Français. Près d'un quart des personnes désireuses de partir au printemps veulent trouver une opportunité sûre sur le plan sanitaire. De l'autre côté, parmi les 58 % des sondés qui n'envisagent pas de partir en vacances au printemps, la moitié dit y renoncer à cause du Covid-19.

