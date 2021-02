Passeport vaccinal : pour ou contre ? Le CESE lance un sondage en ligne

C'est une question qui agite le débat public en ce moment : faut-il instaurer un «passeport vaccinal», qui permettrait d'accéder à certains lieux publics ? Pour recueillir l'avis des citoyens sur ce sujet sensible, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a lancé ce mercredi une consultation en ligne.

Accessible sur le site vaccinationcovid.lecese.fr, elle invite les Français à répondre à la question «Que pensez-vous du passeport vaccinal ?», dans le cadre d'une «utilisation en France notamment pour accéder aux lieux aujourd'hui fermés : restaurants, cinémas, stades, musées...».

Cinq choix de réponses sont possibles (très défavorable, défavorable, mitigé, favorable et très favorable), les internautes étant libres s'ils le souhaitent de justifier leur réponse dans un espace de commentaire prévu à cet effet. Ils peuvent également «exprimer des propositions alternatives ou complémentaires à cette mesure», indique le CESE, saisi en décembre dernier par le gouvernement pour accompagner la campagne vaccinale française.

Cette consultation est ouverte jusqu'au 7 mars. Plus de 40.000 personnes y ont déjà participé. Ce sondage, tout comme les travaux d'un collectif de 35 citoyens tirés au sort, doit nourrir la réflexion de la commission «vaccination» du CESE, chargée de fournir des recommandations à l'exécutif. Deux lui ont déjà été transmises. D'une part la création d'une «plate-forme téléphonique d'accueil» et un «site internet unique» pour informer la population sur la campagne vaccinale.

Un sujet qui préoccupe les Français

D'autre part, la commission suggère au gouvernement de «solliciter des licences de fabrication des vaccins» et d' «envisager le recours à l’octroi de licences d’office portant sur les brevets des vaccins entrés en phase de production». Les licences d'office, reconnues par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et déjà utilisées dans le domaine du sida, permettent à un Etat, en cas d'urgence sanitaire, de contourner un brevet d'un laboratoire pour assurer lui-même le production d'un médicament ou d'un vaccin.

Si le CESE s'est emparé de la question du passeport vaccinal, qui divise les pays européens, c'est que ce sujet a été mentionné à de nombreuses reprises lors d'un questionnaire précédent, clos lundi. Un sondage, réalisé par l'Ifop pour la société Lemon en partenariat avec Le Parisien, publié mi-janvier, peut déjà donner une indication sur l'issue de cette consultation, qui porte seulement sur la mise en place d'un certificat de vaccination pour accéder à des lieux publics, et non pas par exemple pour voyager. Un sondé sur deux (50 %) se dit favorable à l'obligation vaccinale pour avoir le droit de fréquenter des espaces de loisirs, comme les cinémas ou les théâtres, et 45 % pour les commerces.

