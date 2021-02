Patrick et Isabelle Balkany placés sous bracelet électronique

Patrick Balkany et sa femme Isabelle vont voir leur peine aménagée. Ils seront placés sous bracelet électronique dès le mois de mars, a appris CNEWS. Ils avaient été condamnés pour fraude fiscale.

L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été condamné en 2019 à trois ans de prison ferme, ainsi qu'à 10 ans d'inéligibilité. Incarcéré à la prison de la Santé au mois de septembre, il avait été libéré cinq mois plus tard, pour «raisons de santé».

Sa femme Isabelle était sa première adjointe à la mairie, et avait écopé de la même sanction. Le couple avait déposé sa demande d'aménagement de peine à l'été 2020, et voit donc sa requête validée.

Par ailleurs, Patrick et Isabelle Balkany sont toujours sous la menace de leur condamnation en appel à 5 et 4 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêts. Leur pourvoi en cassation n'a pas encore été examiné.

