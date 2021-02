Sur la Côte d’Azur, les patrons de discothèques gardent espoir

Fermées depuis près d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, les boites de nuit peinent à obtenir les aides de l’État et beaucoup ont mis la clé sous la porte.

La fièvre du coronavirus a eu raison de la fièvre du samedi soir. Depuis mars 2020, les établissements nocturnes sont soumis à une fermeture de l’État pour limiter la propagation du Covid-19. « Chez nous, quarante salariés sont au chômage partiel, explique Éric Durand, le directeur artistique du High Club, un établissement incontournable de la Promenade des Anglais, à Nice. Serveurs, comptables, agents techniques… tous les corps de métiers sont concernés. L’entreprise ne survit que grâce aux aides de l’État. Mais cela n’est pas forcément suffisant pour couvrir tous nos frais fixes. À lui seul, notre loyer représente un coût de 15000 euros par mois ».

Près de 400 faillites en France

Même constat 180km plus à l’Est, à Aix-en-Provence. Entre juin et novembre 2020, La Joia a perçu une indemnisation mensuelle de 15 000 euros pour couvrir ses frais. À partir du début de l’année 2021, cette aide était sensée passer à 20% du chiffre d’affaires. « Cela doit représenter 17 000 euros chaque mois. Mais pour l’instant, nous n’avons encore rien touché. Les services de l’État ont du retard. De toute façon, ce montant n’est pas suffisant », explique Christophe Longo, le gérant et porte-parole du Collectif des Discothèques de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sur les 1600 discothèques du pays, près de 400 ont d’ores et déjà dû mettre la clé sous la porte.

La vaccination est source d’espoir

Pour autant, les professionnels ne baissent pas les bras. « Nous plaçons beaucoup d’espoir dans la vaccination », insiste Éric Durand le directeur du High Club, à Nice. On espère pouvoir ouvrir en juillet ou en aout. Même sans les touristes étrangers, la clientèle devrait être au rendez-vous. Toute cette jeunesse bridée depuis un an ne demande qu’à faire à nouveau la fête ». « Dès lors que les personnes à risques seront vaccinées, nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher la réouverture des boites de nuit, renchérit Christophe Longo. Nous sommes prêts à mettre en place des mesures de traçabilité, par le biais d’applications pour smartphone », assure-t-il.

