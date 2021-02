Tatouages : 3 encres sur 4 contiennent des produits dangereux, selon l’UFC-Que Choisir

Le tatouage s’est de plus en plus démocratisé en France, et notamment chez les plus jeunes. Cependant, il ne reste pas totalement sans risque. L’UFC-Que Choisir pointe dans une étude publiée ce jeudi la présence de produits toxiques dans trois quarts des encres utilisées par les professionnels.

L’association de consommateurs dénonce notamment le fait qu’il n’existe que très peu de réglementation sur la composition des encres utilisées pour le tatouage, alors qu’elles sont directement injectées à l’intérieur des tissus, contrairement par exemple au secteur de la cosmétique, plus réglementé.

Selon diverses études menées sur le sujet, on retrouverait notamment du formaldéhyde, du dioxyde de titane et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des substances reconnues comme irritantes et cancérogènes, et qui peuvent circuler dans l'organisme. Une étude menée par le Synchroton européen de Grenoble, citée par l’association, affirme que des particules de certains pigments, et notamment du dioxyde de titane, ont notamment été retrouvées jusque dans les ganglions lymphatiques des personnes tatouées.

La Direction générale de la concurrence saisie

Pour vérifier la composition de ces produits, l’UFC-Que Choisir a donc testé 20 encres, noires et colorées, couramment utilisées par les professionnels du tatouage, dont 15 sont produites aux Etats-Unis, trois dans l'Union européenne et deux en Chine, toutes achetées directement sur internet. «Entre la présence d’ingrédients cancérogènes – HAP ou amines aromatiques –, celle de conservateurs bannis des cosmétiques et de colorants interdits, 15 encres sur 20 sont disqualifiées !», déplore l’association.

Les encres colorées (jaune, rouge et vert) ont reçu les plus mauvaises notes, car presque toutes contiennent des colorants ou conservateurs indésirables, voire des amines aromatiques. Les encres noires, qui restent les plus utilisées dans le tatouage, ont obtenu de meilleurs résultats. L’association précise cependant qu’outre des allergies, qui ne sont pas prévisibles, les effets sur la santé de l’utilisation de ces encres ne sont pas mesurables, ou en tout cas pas à court terme : «s’ils existent, les effets délétères sur la santé apparaîtront dans des années.»

L’UFC-Que Choisir appelle donc à la prudence, et a décidé de saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour retirer certains de ces produits du marché. Elle conseille donc aux personnes souhaitant se faire tatouer de faire autant attention aux règles d’hygiènes pratiquées dans les salons qu’à la composition des produits qu’ils s’injectent dans la peau.

