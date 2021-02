Twitter : des fonctions bientôt payantes ?

C'est un vieux serpent de mer qui refait surface. En quête de nouvelles sources de revenus, malgré des résultats historiques annoncés au début du mois, le réseau social Twitter pourrait lancer une offre sur abonnement, a-t-on appris des Echos, mercredi 17 février.

La plate-forme de microblogging, symbolisée par un petit oiseau bleu, réfléchirait notamment à faire payer ses utilisateurs pour certaines fonctionnalités, dont TweetDeck.

Créée en 2008, cette extension de Twitter permet de consulter et gérer un ou plusieurs comptes Twitter, via une interface graphique composée de plusieurs colonnes, et donc d'organiser son fil d'actualité.

Edition de tweets, personnalisation du profil

Les abonnés payants auraient également la possibilité d'éditer leurs tweets, de personnaliser leurs profils ou d'accéder à un flux sans publicité.

Autre option à l'étude : celle d'offrir la possibilité de donner des «pourboires» à des abonnés pour accéder à des contenus exclusifs.

Twitter will explore letting users receive payments from followers https://t.co/UOO0ru3e4x pic.twitter.com/FO3zR5Qmfa — Reuters Tech News (@ReutersTech) February 11, 2021

Comme l'explique l'agence de presse britannique Reuters, ces idées ont été soulevées par le directeur général de Twitter en personne, Jack Dorsey.

Lors de la conférence virtuelle Goldman Sachs Technology and Internet, le 11 février dernier, le co-fondateur de l'entreprise a ainsi déclaré que ces fonctionnalités permettraient d'engranger davantage de revenus, qui ne dépendent pas uniquement de la croissance du nombre d'abonnés.

Le cap des 50 milliards de dollars de capitalisation dépassé

Au début du mois de février, Twitter a pourtant fait part de résultats en forte hausse sur l'année 2020, avec un nombre d'utilisateurs actifs en augmentation de 40 millions et un dernier trimestre terminé en fanfare avec 1,3 milliard de dollars de revenus enregistrés.

Ce faisant, et dépassant même les attentes de Wall Street, Twitter a passé le cap des 50 milliards de capitalisation boursière.

Mais ces très bons résultats n'empêchent pas le site de microblogging de chercher de nouvelles sources de revenus, notamment dans un marché publicitaire sinistré du fait de la pandémie de Covid-19.

Selon Twitter, toutes ces pistes ne sont encore qu'au stade d'étude et il n'y a donc aucune annonce concrète, que ce soit en termes d'offre ou de tarif, encore en vue.

A voir aussi