Visite d'Olivier Véran au CHU de Nice, samedi : Force Ouvrière va réclamer des embauches

Alors que la situation épidémique est toujours aussi inquiétante dans les Alpes-Maritimes, le ministre de la santé Olivier Véran y est attendu samedi matin. Il se rendra notamment sur l’un des sites du CHU de Nice, selon Michel Fuentes, le Secrétaire général du syndicat Force Ouvrière au sein du Centre hospitalier universitaire.

«J’ai sollicité le Préfet des Alpes-Maritimes afin qu’il nous permette d’être reçus en audience, explique le représentant syndical. Nous avons beaucoup de revendications à lui soumettre», prévient Michel Fuentes qui continue de réclamer des embauches pour l’hôpital «en souffrance». «Nous allons demander au ministre de mettre un terme à l’hémorragie de personnel qui sévit dans tous les établissements de santé du département et plus particulièrement au CHU de Nice (qui compte 8000 salariés, Ndlr). Nous réclamons toujours l’embauche de 300 personnes et l'arrêt des suspensions de lits, dicte le syndicaliste. Les personnels sont épuisés».

«il faut plus d’humanité à l’hôpital»

«Certains viennent y travailler avec la boule au ventre, assure-t-il. Il faut davantage se préoccuper de la situation des soignants pour qu’ils puissent à leur tour prendre soin des malades. Il faut plus d’humanité à l’hôpital», explique Michel Fuentes.

Force Ouvrière qui a signé les accords du plan Segur l’an dernier portera également des revendications d’ordre salarial. Le syndicat compte à nouveau demander que la prime exceptionnelle de 1500 euros (accordée par le gouvernement aux soignants des départements les plus touchés lors de la première vague ndlr ), qui a été perçue par seulement 40% des salariés du CHU de Nice, soit versée à l’ensemble du personnel hospitalier. «Au vu de la force avec laquelle le virus frappe les Alpes-Maritimes actuellement, c’est totalement justifié», conclut-il.

En effet, la situation y est toujours alarmante au plan épidémiologique : 107 personnes y sont toujours hospitalisées en réanimation et six malades y sont morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures. À Nice, le taux d’incidence est de 577 cas pour 100.000 habitants. Un seuil encore jamais atteint jusqu’ici.

A voir aussi