Quel est le défi lancé par Emmanuel Macron aux deux youtubeurs McFly et Carlito ?

Le président de la République a lancé le défi aux deux youtubeurs français Mcfly et Carlito de réaliser une vidéo incitant au bon respect des gestes barrières. Si celle-ci atteint plus de 10 millions de vues, Emmanuel Macron promet de les laisser venir tourner une vidéo à l'Elysée.

Une demande particulière et inédite que les deux youtubeurs ont souhaité partager à leurs abonnés dans une vidéo humoristique. Dans celle-ci, le président de la République s'adresse directement à Mcfly et Carlito (David Coscas et Raphaël Carlier). «Je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Mais cette fois-ci, on va inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un», explique-t-il.

«une vidéo pour réexpliquer les gestes barrières»

«Pour aider collectivement à lutter contre l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples que nous avons à faire chaque jour [...] qui permettent de ralentir ce virus de la Covid-19. Alors je vous lance ce défi, faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque» dit le chef de l'Etat.

Et si cette vidéo atteint «10 millions de vues», Emmanuel Macron «prend l'engagement» de laisser Mcfly et Carlito «venir tourner» l'une de leur vidéo «à l'Elysée». «A vous de jouer», conclut-il, laissant les deux Youtubeurs sans voix, qui expliquent ensuite qu'ils ont évidemment accepté le défi.

Un concours d'anecdotes avec emmanuel macron ?

A la condition que s'ils réussissent à atteindre les 10 millions, le président accepte de participer à «un concours d'anecdotes», à l'image de ce que le duo avait réalisé avec David Guetta. «Il est malin, il n'est pas dupe [...] on sait que c'est politique [...] et on ne souhaite pas faire de la politique», expliquent les deux Youtubeurs.

Ils ont choisi de répondre positivement à cette demande de l'Elysée, assurant être «totalement libres artistiquement dans leur contenu» et «vouloir aider la santé publique au travers des gestes barrières». Les fonds récoltés seront réversés aux étudiants.

Emmanuel Macron n'a pas choisi ce duo par hasard. En avril 2020, lors du premier confinement, les deux Youtubeurs avaient lancé le «Maradon» pour soutenir les soignants et avaient permis de récolter près de 400.000 euros, en faveur des établissements hospitaliers. Une initiative saluée par l'Elysée.

