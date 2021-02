Un nouveau nuage de sable attendu en France ce week-end

De nouvelles remontées de sable du Sahara sont attendues ce week-end en France, et jusqu'en début de semaine prochaine. Sud et Nord du pays pourraient être touchés par ce phénomène météorologique.

Début février, ce phénomène avait surpris un grand nombre d'habitants du sud de la France, qui n'avaient pas hésité à partager des photographies spectaculaires sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, le ciel pourrait donc se colorer dès ce samedi 20 février dans l'après-midi, mais un «pic» est attendu lundi. En effet, en début de semaine, une perturbation est attendue sur la moitié sud du pays, où de fortes averses sont au programme lundi, le plus souvent chargées en sable.

Cependant le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus ignore à ce stade si le nuage sera visible à l'oeil nu.

The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service is forecasting another substantial Saharan desert dust event affecting Europe this Sunday to Monday, which is expected to bring high levels of particulate matter.





Read more detail https://t.co/ZLTk9BwqSy pic.twitter.com/lKrwMECKXP

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) February 19, 2021