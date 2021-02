Voici la ville la plus dangereuse de France

Quand on se met en tête de déménager, la question de la sécurité de la ville que l'on convoite se place, en toute logique, en tête de nos préoccupations. Quelles sont, en France, les villes les plus dangereuses ?

Sans surprise, celle qui se place tout en haut du podium est... la capitale ! Paris est effectivement, avec un nombre total de 314.530 crimes et délits en 2019 pour une population de plus de 2 millions d'habitants, la ville où le risque de crime ou d'agression est de 1 pour 7. Ce triste record la classe au premier rang des départements les plus dangereux de France.

Se hisse à la deuxième position de ce classement peu glorieux Bobigny et le département de la Seine Saint Denis. Avec un nombre total de 150.176 crimes et délits en 2019 pour une population de 1.554.166 habitants, le département de la Seine Saint Denis présente un risque de crime ou d'agression de 1 pour 10.

Enfin, on retrouve, sur la troisième marche du podium de l'insécurité, Marseille, avec un nombre total de 155.948 crimes et délits en 2019 pour une population de 1.996.351 habitants. Le département des Bouches du Rhône présente un risque de crime ou d'agression de 1 pour 13.

Lyon et Montpellier arrivent en 4e et 5e position. Plus les zones géographiques comportent un nombre important d'habitants au kilomètre carré, plus la délinquance y est présente.

