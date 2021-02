Facebook : Marion Maréchal et Jordan Bardella menacés d'être «dépubliés»

Des messages de soutien au groupe d'extrême-droite Génération Identitaire seraient à l'origine de l'action de Facebook, ce dimanche 21 février.

L'ancienne député FN du Vaucluse, Marion Maréchal, ainsi que le vice-président du RN, Jordan, seraient menacés de «dépublication» de leur compte. De plus, certaines de leurs publications ont été retirées du réseau social fondé par Mark Zuckerberg, selon Le Figaro.

En cause : Jordan Bardella a partagé sur son compte un communiqué du Rassemblement National dans lequel la dissolution en cours de Génération Identitaire est qualifiée de «dérive liberticide du gouvernement».

«infractions aux Standards» de Facebook

Pour Marion Maréchal, le problème réside dans le relais d'une pétition contre cette dissolution du groupuscule anti-immigration. Autant de publications jugées comme des «infractions répétées aux Standards de la communauté» par le réseau social.

«Facebook s'arroge le droit de supprimer mes publications défendant la liberté d'expression et dénonçant la dérive liberticide du gouvernement ! Jusqu'à la censure pure et simple de ma page sans recours possible ?», a critiqué Jordan Bardella. Avant de publier un message «Liberté d'expression !» sur sa page Facebook.

«Suite à mon message de soutien à Génération Identitaire, Facebook a bloqué ma page, je ne peux plus publier. Les GAFAM sont dans une démarche de censure idéologique et politique en dehors de tout cadre judiciaire», a déclaré Marion Maréchal.

Elle a ensuite publié un second message sur Facebook : «Je découvre que ma page Facebook vient d’être débloquée alors que les restrictions étaient prévues pour plusieurs jours. Les censeurs derrière les plateformes se rendraient-ils compte qu’ils vont trop loin ?»

Une polémique qui interroge après la décision de Twitter de banir Donald Trump pour avoir incité à l'invasion du Capitole, et à un an de la présidentielle en France.

