Paris : le chien du rappeur Leto enfermé nuit et jour sur un balcon

L'animal était apparu dans le clip «Paris c'est magique» de l'artiste, vu plus de 6 millions de fois sur YouTube. Captain, le chien du rappeur Leto, était enfermé nuit et jour depuis septembre dernier sur un balcon, à Paris, a-t-on appris ce week-end du Parisien.

Comme le relate le quotidien, c'est le frère du rappeur qui avait la garde de l'American Staff, dans une résidence de la porte Brancion (15e).

Depuis bientôt six mois, les riverains se plaignaient des pleurs de Captain qui «hurlait à la mort» au regard de son triste sort.

• L'American staff de 11 mois du rappeur Leto lui a été retiré ce vendredi sur demande d'Action protection animale



• L'American staff de 11 mois du rappeur Leto lui a été retiré ce vendredi sur demande d'Action protection animale

• Alertés par les pleurs du chien, enfermé jour et nuit sur un balcon à Paris, des riverains ont prévenu la police

Ce vendredi 19 février, la police, ainsi que l'association Action protection animale sont finalement intervenues pour le libérer.

L'association de défense animale a déposé plainte au commissariat du 15e pour abandon volontaire et acte de cruauté.

Né en mars 2020, Captain avait d'abord fait des apparitions dans des clips de rap avant d'être mis de côté.

«Ça a été un faire-valoir comme ça peut l'être dans ces clips», a déploré auprès du Parisien, Anne-Claire Chauvancy, présidente d'Action protection animale.

«Quand il n'en a plus eu besoin, il ne s'en est plus occupé. On sait rarement comment ces animaux sont traités après ces tournages. Cela ne veut pas dire que c'est une généralité», a-t-elle ajouté.

Reste que Captain, lui, a passé presque toute sa vie sur un balcon de seulement un mètre carré.

Un balcon recouvert d'urine et d'excréments

A peine arrivés au pied de l'immeuble, la police et les associatifs avaient découvert des excréments dépassant du parapet, signe que le chien n'était pas ou trop peu sorti pour faire ses besoins.

Un constat qui s'est vérifié sur place, le balcon, insalubre, étant recouvert d'urine et de crottes.

D'après Le Parisien, le frère du rappeur a reconnu que Captain avait été laissé ici par Leto.

«Le locataire du logement et le propriétaire du chien sont convoqués pour s'expliquer», a indiqué une source policière à nos confrères.

Leto, rappeur originaire de la porte de Saint-Ouen, à Paris, encourt deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, bien que, selon son entourage, «il n'avait plus la charge de l'animal».

Réaction de Leto sur Instagram

Samedi 20 février au soir, Leto est quoi qu'il en soit sorti du silence en publiant un post sur Instagram.

Voulant, dit-il, «rétablir les accusations» à son endroit, il indique «avoir du donner (son) chien à une nouvelle famille, il y a sept mois».

«Cette famille n'a jamais effectué les démarches pour en déclarer la propriété. Je découvre comme vous toutes les atrocités qu'il subit depuis. On va faire le nécessaire pour vite le sortir de là», a-t-il assuré.

Une story suivie d'une autre dans laquelle une personne (on ne sait pas s'il s'agit de l'artiste) apparaît brandissant une bouteille champagne à la main, les images se finissant ensuite sur une vue donnant sur plusieurs gratte-ciel. La mention «Dubaï» barre les images, laissant à penser que Leto pourrait ne pas se trouver en France.

