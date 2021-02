Prime d’activité : quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Depuis le 1er janvier 2016 la prime d’activité est entrée en vigueur. Une aide précieuse dont peuvent bénéficier plus de cinq millions de foyers français. Revalorisée en avril 2020 de 0,3% du montant forfaitaire, la prestation a vu ses bénéficiaires augmenter en janvier de la même année.

Destinée dans un premier temps aux travailleurs salariés ou indépendants, résidants en France et de plus de 18 ans, la prime d’activité englobe désormais les étudiants salariés et apprentis s’ils perçoivent 78% du SMIC, soit un salaire supérieur de 952,74 euros net par mois comme l’indique le Service public.

Cette prestation qui complète le revenu professionnel et favorise un retour à l’emploi est bien évidemment calculée en fonction des ressources du foyer et de la situation familiale. Toutefois le plafond de revenus des allocataire de la prime d’activité a été recalculé et réévalué à la hausse. Une personne célibataire sans enfant peut ainsi en bénéficier si elle perçoit moins de 1800 euros net par mois. Tandis que pour une personne seule avec enfant, c’est fixé à 1,5 Smic ce qui correspond à environ 1790 euros nets par mois, soit 200 euros de plus que l’ancien plafond.

Un simulateur pour calculer sa prime d'activité

Chaque trimestre le montant de cette prime est recalculé selon les mises à jour de la situation des bénéficiaires. Le versement se fait entre le 5 et le 8 de chaque mois. La CAF verse en moyenne 160 euros à un allocataire.

Il existe un simulateur mis en place sur le site de la Caisse d’allocation familiale mais également sur celui du Service Public, mais le montant indiqué ne garantit pas systématiquement le même montant perçu une fois la demande enregistrée.

